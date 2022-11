El balance de la temporada 2022 de Universidad de Chile no fue bueno; no participó en el ámbito internacional, quedó en el camino de Copa Chile en semifinales y en el Campeonato Nacional 2022 peleó el descenso, literalmente, todo el torneo.

La irregularidad y la mala toma de decisiones fueron el máximo ejemplo de lo mal que se hicieron las cosas en la U el 2022, donde tuvieron a tres técnicos sentados en el banco y ninguno pudo dar con la talla de la grandeza que exige un club como la U.

“Yo creo que es el corolario a una pésima gestión institucional y deportiva en los últimos años, eso es lo que refleja. La U los últimos años ha estado a la deriva, ha tomado pésimas decisiones y no hay nada que uno pueda percibir como un proyecto serio, están dando palos de ciego”, dijo Sergio Gilbert, Premio Nacional de Periodismo Deportivo en diálogo exclusivo con Bolavip Chile.

La U no vio una este 2022. | Foto: Agencia UNO

Gilbert cree que, si la U no bajó, es porque había equipos aún más irregulares que ellos: “Este año la U sinceramente pienso que no descendió porque había equipos que tenían increíblemente peor rendimiento, no hubo mérito de la U, sino que suerte de que otros estuvieran más mal como Coquimbo, La Serena o Deportes Antofagasta”.

“Lo de la U no se sostiene por ningún lado, no vi ninguna razón en este último término de año de que había superado o salido de la crisis. Esta semana vimos el reflejo de lo que ha sido en los últimos años; un mal equipo y con cero proyectos”, dijo con dureza.

ver también Histórico de la U apunta a la dirigencia con ácida crítica

En el cierre, el comunicador es escéptico con el futuro de la U: “Todo tiene que ver con un tema de prioridad, el que tenga más acciones va seguir mandando. Acá más que pensar qué van hacer, es que en la U haya un deseo de tener un proyecto, tenerlo preparado y que sea firme”, cerró.