Cada vez queda menos para la edición 193 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en partido que se jugará en el Estadio Monumental este domingo a las 18 horas.

Bolavip fue por el análisis de las periodistas chilenas más destacadas del país y cada una de ellas entregó su visión y pálpito relacionado al futuro del duelo entre albos y azules.

Romina Martínez: "Puede ser un empate"

La panelista de DSports Chile y que lleva muchos años en la cobertura del cuadro laico, sostiene que si bien ve a la U mejor que el cacique, por ningún motivo es señal que el marcador vaya a ser favorable a los estudiantiles, ya que los blancos manejan un aspecto que en estos partidos es importante. "Va a ser un clásico parejo, no debería ser como los últimos porque la U viene bien y Colo Colo no está tan firme, pero la localía puede pesar mucho, ya que los albos se potencian en el Monumental y sus jugadores sienten mucho jugar los clásicos, no sienten esa presión extra, al contrario de la U que lo esta sufriendo. Aún así, va a ser un partido muy disputado, que se puede definir por detalles o por alguna genialidad de algún jugador. No se ve a un Colo Colo tan superior a la U como el año pasado, la U ha ganado firmeza en defensa y no le va a ser fácil. Por el lado del cacique Bolados y Gil pueden ser determinantes. Por el lado de la U Palacios (si juega) y Fernández que sabe de clásicos. Puede ser un empate", reconoció la comunicadora.

Magdalena López: "La U se ve mejor aspectada, psicológicamente"

Por su parte, Magdalena López, comentarista de La Roja Femenina, endosa a los albos la responsabilidad de mantener la hegemonía en estos duelos, pero avisa que la U va creciendo sobre todo en el aspecto mental y eso lo ha podido llevar a la cancha. "No hay un favorito para ganar el clásico. En esta edición, Colo Colo tiene la mochila más pesada para mantener esta supremacía y por otro lado, la U se ve mejor en términos psicológicos y en lo que puede aportar Mauricio Pellegrino desde ese punto de vista. Eso es súper importante y me parece que es una gran diferencia a lo que han hecho otros técnicos. En Colo Colo hay falencias futbolísticas y que han pasado cosas que no han dejado contento al técnico, como por ejemplo no tener a Falcón es un arma de doble filo que es un jugador que sabe de estos partidos. Por su parte la U, vi la probable formación y me parece la más adecuada. Alguna vez se tiene que acabar la racha, pero no se si si esta será la ocasión, pero psicológicamente la U se ve mejor aspectada que Colo Colo", sostuvo la periodista de Redgol Fem.



Daniela Alegría: "La presión la tendrá Colo Colo"

Para la periodista de La Magia Azul, Daniela Alegría, son días de mucha ilusión para la U que se acrecientan con lo mostrado hasta ahora por el equipo de Pellegrino. La reportera enfatiza que serán los del cacique quienes tienen mayor presión. "Cómo todos los años, los días previos al superclásico vuelve la ilusión del hincha azul, muchas ansias de ir pronto a ese estadi. Creo que este año llega con una mejor base la U, sobre todo en defensa que es donde flaqueó el clásico pasado en el Monumental. Cada año es una nueva oportunidad para romper la historia y la presión sin duda la tendrá Colo Colo, porque juega en su estadio, con su gente, y ni hablar de sus referentes que ya hasta han dado resultados de este partido, sin ni siquiera jugarlo. La clave puede estar en abrir el marcador en los primeros minutos y aprovechar un esquema poblado en el mediocampo que le ha dado buenos réditos a los de Pellegrino últimamente, cabeza fría ante todo", puntualizó Alegría.

Valentina Boetto: "Ojo con el actual plantel de la U"

"Como todo Superclásico, es imposible no hablar del morbo que implica los 21 años que lleva la U sin ganar a Colo Colo en el Monumental. Y eso supone, me parece, una presión más para el equipo albo que, por tabla, vendría en un ‘peor momento’ que la U", comenzó señalando Valentina Boetto, periodista chilena en cobertura internacional para TNT Sports, Radio ADN y 24 Horas Deportes. La comunicadora invita a estar atentos con los jugadores de la U, quienes pueden cambiar, perfectamente la historia en este partido. "Si lo llevamos a lo que pasa en la cancha, me parece que debería - y así lo espero en honor al espectáculo - un partido parejo. Los azules han podido encontrar una idea de juego al mando de Pellegrino, con un sólido bloque defensivo con Zaldivia y Casanova, que va a ser clave para un jugador como Leandro Benegas. ¿Si este será el superclásico que rompa la historia? Creo que hay que tener ojo con el actual plantel de la U respecto al peso de la historia. El factor mental en ese caso, sumado al juego entre ambos clubes, me hace pensar que podría ser un Superclásico un poco más interesante que otros años. Y así lo espero”, cerró Boetto.

Andrea Hernández: "Creo que lo va a ganar Colo Colo"

Finalmente, la conductora de ESPN Chile, Andrea Hernández asegura que el la mitad de la cancha será clave y en ese sentido el factor Leonardo Gil será fundamental para Colo Colo. También reconoce que la U viene en alza, pero que quizás no sea suficiente para quedarse con los tres puntos básicamente porque es un clásico y acá juegan otros temas. Hernández se la jugó con una victoria alba. "Como buen partido de fútbol, me parece que las mayores disputas serán en el mediocampo y a la espalda de Ojeda y en qué condición lo haga, sobre todo con el ingreso de Gil. A eso apuesta Quinteros con las características de Gil con su zurda, la buena pegada, pero fundamental la presión que tiene asimilada y es una de sus cualidades. Con eso, es intentar romper una de las ideas que trae la U que es salir jugando, principalmente con Zaldivia. La presión de Gil y los movimientos de Fernández que no es un delantero estático, con esas herramientas Colo Colo intentará controlar y desequilibrar al rival", sostuvo.

Hernández le pone todas las fichas al Colo Gil (Agencia Uno)

Más tarde valoró el crecimiento de los azules, pero que pese a eso, el triunfo será del local. "Quinteros debe tener estudiado a Fernández, que ha venido funcionando bien, pero me parece que dentro de los puntos altos, la defensa de Colo Colo deberá tener mucho cuidado. La defensa se ha ido consolidando, Mateos también entrega cosas importantes, la velocidad de Osorio y lo que pueda aportar Israel Poblete. Por eso quizás, la U llega con algo más afianzado que Colo Colo. Futbolísticamente será un partido atractivo y pese a eso porque los clásicos son duelos aparte, creo que lo va a ganar Colo Colo", concluyó.

Son los aspectos y fundamentos que dan a conocer las periodistas chilenas del duelo mayor de nuestro balompié. El próximo domingo pasadas las 20 horas, sabremos quiénes estuvieron más acertadas en sus análisis.