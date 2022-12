Marcelo Díaz tenía todas las intenciones de volver a Universidad de Chile tras un largo periplo en el extranjero en donde pasó por Suiza, México, Argentina y Paraguay, pero todo indica que su deseo no se concretará.

A falta de confirmación oficial, Carepato Díaz jugará en Audax Italiano por las próximas dos temporadas tras haber recibido un feroz ninguneo por parte de la dirigencia azul y no habiendo podido ponerse de acuerdo con su regreso.

A quien no le gustó cómo se manejó todo este tema fue a Gabriel Mendoza, ex jugador identificado con Colo Colo quien pidió que los clubes respeten a los ídolos que tienen en sus equipos.

Todo indica que Díaz jugaría en Audax el 2023. | Foto: Agencia UNO

“Marcelo donde ha estado ha andado y ha sido protagonista y campeón. El archirrival no entiendo por qué no activa las conversaciones con él”, arrancó diciendo sin entender por qué Díaz no volvió a Universidad de Chile en diálogo con Bolavip Chile.

El ex jugador complementó diciendo que “Además, me parece que es muy bueno para el camarín y eso a los jóvenes les ayuda muchísimo, es un referente del archirrival, de los grandes que logró cosas nacionales e internacionales. Lo tienen que puro traer, no sé cuál es el parámetro para no llevarlo a la U”.

Esta semana podría haber noticias respecto a cuál será -oficialmente- el próximo destino de Marcelo Díaz, en donde varios trascendidos de prensa lo dan como un seguro en Audax Italiano durante el 2023 y 2024.