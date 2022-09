En lo que es la previa a un nuevo Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, se volvió a encender la llama de lo que ha sido una de las transacciones más polémicas en el fútbol nacional, la cual tiene como principal protagonista a Roberto Cereceda.

En el año 2011, Cereceda militaba en el conjunto Cruzado y dentro de lo que fue las semifinales del campeonato de Clausura en dicho año, en donde la UC y la U se veían las caras, los Azules habrían comenzado negociaciones con el jugador antes de disputarse esta llave, algo que generó el descontento por parte del elenco precordillerano, tildando esta acción como poco ética.

Todo esto lo esclareció el mismo Roberto Cereceda casi 11 años después, en donde en entrevista con ESPN se dio el tiempo para poder referirse a lo que fue su polémico traspaso a la Universidad de Chile en aquel entonces

“Estaba viviendo un momento muy bueno en Católica después del tema del doping. Lo hicimos muy bien en el Campeonato y ganamos la Copa Chile. En la U estaba Sampaoli y Beccacece. Cuando llegué a Católica, me hicieron firmar una cláusula de salida con muy poco dinero, algo de 50 mil dólares. Me tenían cero fe de que iba a andar muy bien. Pero fue lo contrario, lo hice bien y tenía la opción de seguir en Católica, también de irme a Colo Colo, pero se demoraron un poco más”, partió señalando Cereceda.

Roberto Cereceda contó detalles de su llegada a la U | Foto: Agencia Uno

Luego de eso, el ‘Eléctrico’ confesó como se dio su llegada a la Universidad de Chile, en donde indicó que el principal gestor para encaminar su arribó al ‘Romántico Viajero’ fue Sebastián Beccacece.

“Un mes antes (de que venciera la cláusula), me empezó a llamar (Sebastián) Beccacece, más que (Jorge) Sampaoli, y me decía que querían contar conmigo, que iba a jugar, cosa que después no pasó”, explicó en la entrevista.

Finalmente, Cereceda señaló que solo tuvo un acuerdo de palabra con los Azules en aquel entonces y que, tras finalizar su estadía en la UC, el hoy jugador de Audax Italiano recaló de forma inmediata a la Universidad de Chile.

“Sí, yo lo arreglé de la boca hacia afuera, no de contrato aún, pero sí, ya tenía todo listo. Entonces, en el momento en que fui a pagar mi cláusula de salida en Católica, yo ya tenía todo arreglado con la Universidad gloriosa de Chile”, cerró.