Solo faltan horas para que el balón comience a rodar en el Estadio Monumental y se de el vamos a una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, partido que promete buen fútbol y muchas emociones.

Los hinchas de ambos equipos comienzan a llegar al recinto de Macul y el nerviosismo y la ansiedad se comienza a tomar las tribunas de "La Ruca" a medida que van pasando los minutos y se acerca el pitazo inicial.

Una de los hinchas que se robó todas las miradas de los presentes en el reducto de Pedrero, fue una pareja que fue entrevistada por Bolavip Chile.

Los hinchas ya llegan hasta el Estadio Monumental | Foto: Twitter

"Primera vez que venimos los dos, así que bien", comenzó diciendo el joven simpatizante del cuadro albo que se ilusiona con un triunfo del equipo de Quinteros.

En la misma línea, su pareja indicó que "recién me saqué el poleron así que no me han dicho nada los hinchas de Colo Colo (risas)".

A la hora de dar un resultado del cotejo, el hincha del Cacique no titubeó. "Va a ganar Colo Colo, somos dos contra uno. Venimos con la marraqueta", resaltó, respuesta que fue refutada instantáneamente por su pareja. "Obvio que gana la U, lo ganamos 2 a 0", cerró con optimismo.

Recordar que el partido entre el Popular y el Romántico Viajero está programado para este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas.