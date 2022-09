Waldemar Méndez la canta clarita ante posible salida de Diego López en la U: "No se puede permitir terminar con interinato este torneo"

Los días en Universidad de Chile no son de los mejores. El elenco azul está inmerso en una situación similar a la que vivió en el torneo del año 2021 y es la lucha por no descender.

Esta próxima semana tienen que enfrentar un duelo clave por la permanencia y es ante Coquimbo Unido. Los azules están a tres puntos por sobre los piratas en la tabla de posiciones, quienes son los colistas del torneo.

El duelo se torna aún más complejo para los universitarios, ya que el escenario de Diego López al mando del equipo también podría estar en peligro y de perder ante el cuadro de la cuarta región su continuidad pendería de un hilo.

Waldemar Méndez se refirió a este crucial cotejo y también ante el tema de que el técnico uruguayo continúe en la banca estudiantiles. El ex portero cree que hay solo dos caminos que debe tomar la dirigencia post partido.

"Está pendiente el partido de Coquimbo, qué quiero decir con eso y no descubro nada, pero digo que al término del partido con Coquimbo y si el resultado en negativo, la dirigencia tiene que tomar una decisión. O sale y dicen 'saben qué, Diego López pase lo que pase se va a quedar hasta fin del torneo, lo hemos decidido así' y alguien que se haga responsable de esa declaración o definitivamente reemplazarlo", explicó Méndez en ESPN F90 Chile.

Los azules enfrentan a los piratas | Foto: Agencia UNO

Para el comentarista no existe cosas a medias."No hay términos medios, no hay interinatos, la U no se puede permitir terminar este campeonato donde tiene que defender la categoría con un interinato", agregó.

"Tiene que ser otro entrenador, que ya deben estar conversando seguramente con otro. No es que tenga información, sino que no me extraña cómo es la gente del fútbol en general", cerró.