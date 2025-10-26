Coquimbo Unido ha sido por lejos el equipo más sorprendente del 2025 en el fútbol chileno. Tanto, que a falta de cuatro fechas del término del certamen, puede consagrarse campeón.

En la jornada 25, los Aurinegros se impusieron por la mínima ante O’Higgins de Rancagua en un repleto Estadio El Teniente. De hecho, hoy podían ser campeones con ese mismo resultado, pero el triunfo de la UC sobre U. de Chile postergó aquello hasta la próxima fecha.

El tanto de los ‘Piratas’ fue anotado por la gran figura coquimbana de este año, Matías Palavecino, jugador que de seguro será la gran atracción del mercado del balompié nacional en el próximo mercado de fichajes.

Pero en los descuentos, literal en el último suspiro, un penal a favor del local pudo cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, allí estaba Diego ‘Mono’ Sánchez para ahogar el grito de gol de los rancagüinos y desatar la locura de los forasteros que quedaron a tiro de cañón para levantar su primera copa.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón?

El próximo rival de Coquimbo Unido es Unión La Calera, equipo al que enfrentarán en el Francisco Sánchez Rumoroso el próximo domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas.

Diego Sánchez se puso la capa de héroe y salvó a Coquimbo en los descuentos (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

La fórmula es que literalmente no hay fórmulas. Si el cuadro ‘Pirata’ vence a los ‘Cementeros’ en su casa, será el nuevo campeón del fútbol chileno y levantará el primer título de Primera División en toda su historia sin depender de ningún otro resultado más que el de un triunfo en la Cuarta Región.