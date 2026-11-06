El 'Gendarme' quedó castigado por la comisión tras su cuestionado desempeño en el clásico entre U. Católica y U. de Chile.

La Comisión de Árbitros de la ANFP dio a conocer las designaciones referiles para la fecha 27 de la Liga de Primera, que a tres jornadas del final del campeonato, podría marcar la coronación de Colo Colo como campeón del fútbol chileno en Chillán.

Entre los nombramientos destaca el de Juan Lara, quien será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Ñublense y Colo Colo. Por su parte, Piero Maza arbitrará el compromiso entre Universidad de Chile y Cobresal.

Sin embargo, una de las principales novedades de la nómina fue la ausencia de Diego Flores. El ‘Gendarme’ no recibió ninguna designación para esta jornada, luego de su cuestionado desempeño en el reciente Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

Según informó Radio ADN, el árbitro “no fue bien evaluado por parte de la Comisión de Árbitros, que no le comisionó ningún partido de la Liga de Primera ni tampoco alguno de los juegos por la fecha 11 de la Segunda División”.

De esta manera, Flores quedó al margen de las designaciones para la jornada 27, en una fecha que tendrá especial atención por la posibilidad de que Colo Colo asegure anticipadamente la estrella 35 de su historia.

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Los árbitros de la Fecha 27

Sábado 7 de noviembre

15:00 hrs Deportes La Serena vs. Palestino – árbitro: José Cabero

17:30 hrs Everton vs. Deportes Concepción – árbitro: Nicolás Gamboa

Domingo 8 de noviembre