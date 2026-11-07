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Campeonato Nacional

Alineaciones de Everton y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Everton y Deportes Concepción se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Sausalito por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton vs. D. Concepcion, Campeonato Nacional
Everton vs. D. Concepcion, Campeonato Nacional

Everton recibe a Deportes Concepción este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Sausalito. Everton viene de empatar 2-2 con Cobresal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportes Concepción viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Everton y Deportes Concepción

Everton (4-3-3): José Ignacio González, Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Emiliano Ramos, Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Josué Ovalle, Cristián Palacios, Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.

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Deportes Concepción (4-2-3-1): Nicolás Fernando Araya Bruna, Mateo González, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Riquelme, Yonathan Rodríguez, Ethan Espinoza, Mario Sandoval, Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey, Matías Cavalleri. DT: Fernando Díaz.

La previa de Everton y Deportes Concepción: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 17:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Sausalito
  • Historial: 14 cruces — Everton ganó 3, Deportes Concepción ganó 7 y empataron 4
  • Último antecedente: 18/05/2026: Deportes Concepción 0-2 Everton
  • Próximo partido de Everton: vs. Coquimbo, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Deportes Concepción: vs. Huachipato, domingo 22 de noviembre
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