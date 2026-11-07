Alineaciones de Everton y Deportes Concepción por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Everton recibe a Deportes Concepción este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Sausalito. Everton viene de empatar 2-2 con Cobresal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportes Concepción viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y Deportes Concepción
Everton (4-3-3): José Ignacio González, Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Emiliano Ramos, Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Josué Ovalle, Cristián Palacios, Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.
Deportes Concepción (4-2-3-1): Nicolás Fernando Araya Bruna, Mateo González, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Riquelme, Yonathan Rodríguez, Ethan Espinoza, Mario Sandoval, Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey, Matías Cavalleri. DT: Fernando Díaz.
La previa de Everton y Deportes Concepción: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 17:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Sausalito
- Historial: 14 cruces — Everton ganó 3, Deportes Concepción ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 18/05/2026: Deportes Concepción 0-2 Everton
- Próximo partido de Everton: vs. Coquimbo, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Deportes Concepción: vs. Huachipato, domingo 22 de noviembre