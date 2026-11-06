El drama que hunde a Arturo Vidal: ocho causas judiciales y deudas de $952 millones

Un reportaje destapó que el capitán de Colo Colo vive un verdadero infierno económico ante demandas bancarias y otras instituciones.

Arturo Vidal atraviesa un complejo momento en vida personal y económica. Mientras Colo Colo se prepara para luchar por la estrella 35, el capitán albo enfrenta una serie de problemas judiciales relacionados con deudas bancarias, negocios y compromisos económicos que mantienen en disputa cerca de $952 millones.

Una investigación de Teletrece reveló que el ‘King’ registra al menos ocho litigios judiciales, cuyas reclamaciones alcanzan los $951.548.614. Según el reportaje, los procesos involucran a bancos, automotoras, una inmobiliaria, una productora y una empresa gráfica.

Uno de los casos que más llamó la atención es la demanda presentada por José Pablo Forteza, antiguo abogado de confianza del mediocampista, quien le exige $30 millones por honorarios que asegura que quedaron impagos tras representarlo en la investigación por una denuncia de abuso sexual. En esa causa, Vidal fue sobreseído definitivamente en mayo de 2025.

Forteza sostuvo ante la justicia que el jugador no cumplió con el pago acordado. El caso con el jurista también reveló un quiebre con Vibra Fútbol, la agencia a cargo de Fernando Felicevich y que representó a Vidal durante toda su carrera: y es que el abogado llevó como único testigo de la causa a Daniel Behar, mano derecha de Felicevich en la agencia de futbolistas.

Mientras se prepara para ser campeón, Vidal vive un infierno fuera de las canchas (Photosport).

Las deudas bancarias y los problemas en sus negocios

Entre los antecedentes también aparecen acciones judiciales de distintas entidades financieras. El Banco BICE reclama más de $94 millones asociados a dos créditos hipotecarios de Inversiones Vimat, sociedad vinculada al futbolista. Santander, en tanto, exige cerca de $18,5 millones por otro crédito, mientras que Itaú mantiene acciones relacionadas con préstamos de una de sus sociedades y créditos de consumo.

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A estos conflictos se suma una demanda por $600 millones vinculada a un proyecto de álbum biográfico que no se concretó. Además, el caso del Club Chicureo, uno de sus negocios, ya había generado repercusiones: en septiembre se realizó un embargo de bienes del recinto por una deuda laboral cercana a los $76 millones con una extrabajadora, luego de que la justicia fallara a favor de ella.

El panorama financiero también coincide con las negociaciones por su continuidad en Colo Colo. Vidal termina contrato en diciembre y Blanco y Negro prepara una propuesta de renovación con una importante rebaja salarial. El actual sueldo del volante bordearía los $114 millones mensuales, mientras que la oferta podría situarse cerca de la mitad de esa cifra.

De acuerdo con T13, desde el entorno del futbolista señalaron que se encuentra tranquilo frente a estas situaciones y que sus abogados mantienen contacto con las entidades financieras para abordar los distintos asuntos.