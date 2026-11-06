Johnny Herrera aplaude esta decisión de Fernando Gago en Universidad de Chile: “Por fin”

El ídolo de Universidad de Chile valoró el rol de Agustín Arce en el triunfo 4-0 sobre Deportes Antofagasta.

Universidad de Chile celebró por doble partida: retornó a los abrazos tras imponerse 4-0 sobre Deportes Antofagasta y, por esto, avanzó a las semifinales de Copa Chile.

El conjunto estudiantil fue avasallador en el segundo tiempo y superó sin problemas la revancha contra su símil norteño. Tal resultado fue alabado por Johnny Herrera en los micrófonos de TNT Sports.

Durante su análisis, el ídolo del cuadro azul valoró una decisión de Fernando Gago. El DT satisfizo un deseo del retirado portero en el dibujo táctico presentado en el Estadio Santa Laura.

¿Cuál? El puesto de Agustín Arce. “Por fin jugó donde tiene que jugar. Si ven todas las imágenes, aparece descargando hacia al medio, haciendo goles al medio”, lanzó el actual comentarista.

Sobre la misma línea, la leyenda de Universidad de Chile agregó: “No había que ser vidente para darse cuenta que tiene que jugar al medio, cuando juega en las bandas es un jugador menos”.

Johnny Herrera destacó el rol de Agustín Arce en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Johnny Herrera valora esta decisión en Universidad de Chile

Finalmente, el recordado arquero profundizó en su reflexión e hizo hincapié en la importancia de Agustín Arce en la formación titular. Es una pieza clave en el engranaje.

“Acá nos damos cuenta que tiene que jugar de frente en la cancha, como volante de contención, por lo mismo es el segundo goleador del equipo”, concluyó.