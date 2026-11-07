Tras La Serena vs. Palestino: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El cuadro granate triunfó por 1-0 en calidad de local y no da tregua en la lucha por la clasificación a certámenes internacionales.

La Liga de Primera sigue al rojo vivo y así quedó demostrado este sábado 7 de noviembre: Deportes La Serena se impuso 1-0 sobre Palestino por la fecha 27. El tramo final del torneo está encendido.

Con solitario gol de Diego Rubio en el minuto 65, el elenco granate se quedó con un triunfo que despierta altas expectativas en la recta definitoria. La batalla por los cupos internacionales está que arde.

En el caso de Deportes La Serena, con este resultado se ubica en la séptima posición de la clasificatoria con 37 puntos. Por el momento, no está accediendo a Copa Sudamericana.

Por su parte, Palestino se mantiene en el sexto casillero y está consiguiendo el último pasaje rumbos a competencias continentales. Tiene 38 unidades y no puede dejar pasar más oportunidades.

Deportes La Serena derrotó a Palestino en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 26 18 4 4 57 29 28 58 2 U. de Chile 26 14 6 6 45 21 24 48 3 U. Católica 26 14 4 8 53 37 16 46 4 Limache 26 12 4 10 48 37 11 40 5 Everton 26 11 7 8 43 33 10 40 6 Palestino 27 11 5 11 39 38 1 38 7 La Serena 27 9 10 8 40 42 -2 37 8 Huachipato 26 10 6 10 35 40 -5 36 9 Coquimbo 26 10 5 11 38 36 2 35 10 Dep. Concepción 26 10 5 11 28 30 -2 35 11 Ñublense 26 9 8 9 30 39 -9 35 12 O’Higgins 26 9 4 13 30 39 -9 31 13 Audax Italiano 26 7 9 10 28 35 -7 30 14 Cobresal 26 7 6 13 38 48 -10 27 15 U. de Concepción 26 6 5 15 19 47 -28 23 16 U. La Calera 26 5 6 15 23 43 -20 21