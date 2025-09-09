La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla FC ha generado gran expectación tanto en Chile como en España, pues muchos esperan que el Niño Maravilla tenga mayor protagonismo que en su último paso por el Udinese.

Con 36 años, el goleador histórico de La Roja vuelve a La Liga buscando mantenerse competitivo en Europa, integrarse en un equipo con aspiraciones internacionales y aportar su experiencia a un plantel que busca consolidarse.

La tarea no será fácil. El cuadro andaluz no atraviesa su mejor momento, pero Sánchez confía en que, con su calidad y perseverancia, el equipo podrá salir adelante.

¿Volverá a jugar en Chile? La tajante respuesta de Alexis Sánchez

Este martes 9 de septiembre, el delantero fue presentado oficialmente ante los medios en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Durante la conferencia, no faltó la pregunta que muchos fanáticos esperaban: la posibilidad de un regreso al fútbol chileno.

¿Colo Colo? ¿La U? o ¿Cobreloa? En lugar de abrir la puerta a especulaciones, el tocopillano fue claro al señalar cuál será su prioridad en los próximos meses.

“Ahora estoy enfocado en el Sevilla. Prepararme físicamente, estar al mil. Exigir a mis compañeros, en los entrenamientos, en los partidos, tratar de ayudarlos. Ser un grupo y darle una alegría a la gente y eso es lo que pretendo hacer desde el viernes para adelante”, afirmó.

Alexis Sánchez espera ansioso su debut con la camiseta del Sevilla | FOTO: @SevillaFC

¿Hasta cuándo firmó Alexis Sánchez en el Sevilla?

Alexis Sánchez firmó por una temporada, por lo que estará vinculado al conjunto de Nervión hasta el 30 de junio de 2026