Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Campeonato Nacional

Alineaciones de Cobresal y Everton por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Cobresal y Everton se enfrentan este domingo 1 de noviembre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cobresal vs. Everton, Campeonato Nacional
Cobresal vs. Everton, Campeonato Nacional

Cobresal recibe a Everton este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Cobresal viene de empatar 1-1 con O'Higgins y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Everton viene de caer 1-4 ante U de Chile y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Cobresal y Everton

Cobresal (5-3-2): Alejandro Santander, Guillermo Pacheco, Christian Damián Moreno, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Antonio Castillo, Benjamín Valenzuela, Juan Fuentes, Felipe Villagrán, Franco Frías, Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.

+ Seguinos en

Everton (4-4-1-1): José Ignacio González, Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza, Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Josué Ovalle, Joaquín Moya, Emiliano Ramos, Alan Medina. DT: Walter Ribonetto.

La previa de Cobresal y Everton: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de Chile)
  • Historial: 38 cruces — Cobresal ganó 10, Everton ganó 14 y empataron 15
  • Último antecedente: 26/04/2026: Everton 3-1 Cobresal
  • Próximo partido de Cobresal: vs. U de Chile, lunes 9 de noviembre
  • Próximo partido de Everton: vs. Deportes Concepción, sábado 7 de noviembre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones