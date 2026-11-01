Alineaciones de Cobresal y Everton por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Cobresal recibe a Everton este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Cobresal viene de empatar 1-1 con O'Higgins y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Everton viene de caer 1-4 ante U de Chile y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Cobresal y Everton
Cobresal (5-3-2): Alejandro Santander, Guillermo Pacheco, Christian Damián Moreno, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Antonio Castillo, Benjamín Valenzuela, Juan Fuentes, Felipe Villagrán, Franco Frías, Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.
Everton (4-4-1-1): José Ignacio González, Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza, Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Josué Ovalle, Joaquín Moya, Emiliano Ramos, Alan Medina. DT: Walter Ribonetto.
La previa de Cobresal y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Chile)
- Historial: 38 cruces — Cobresal ganó 10, Everton ganó 14 y empataron 15
- Último antecedente: 26/04/2026: Everton 3-1 Cobresal
- Próximo partido de Cobresal: vs. U de Chile, lunes 9 de noviembre
- Próximo partido de Everton: vs. Deportes Concepción, sábado 7 de noviembre