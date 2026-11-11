Un multicampeón con la U se aburre de las burlas de Vidal y Correa: “Nos odiarán tanto…”

El recordado Marcos González no se guardó nada para criticar las burlas de Arturo Vidal y Javier Correa contra la U tras ser campeones.

Los festejos de Colo Colo tras conquistar la estrella 35 del fútbol chileno siguen generando repercusiones. Esta vez fue Marcos González, excampeón con Universidad de Chile durante la época dorada de Jorge Sampaoli, quien cuestionó duramente la actitud de algunos jugadores albos por los cánticos e insultos dirigidos a su archirrival.

Arturo Vidal y Javier Correa fueron los más efusivos en las provocaciones contra el cuadro azul durante las celebraciones del pasado lunes en el Estadio Monumental. Una situación que no pasó inadvertida para el recordado ‘Lobo del aire’, quien conversó con Bolavip Chile y expresó su molestia.

“No sé, yo creo que están celebrando algo que a lo mejor no tenían guardado hace mucho tiempo… nos odiarán tanto que quizás los motiva a hacer eso”, comentó González.

El exdefensor azul también advirtió sobre las consecuencias que pueden tener este tipo de actitudes y cuestionó que los futbolistas no sepan celebrar sin atacar a su rival. “Esto genera un poquito más de odio el no saber a lo mejor celebrar adecuadamente y sin insultar a nadie. Yo creo que esa es la parte complicada, les ha costado controlar un poquito su odio hacia la U”, sostuvo.

Finalmente, González dejó una reflexión sobre la responsabilidad de quienes protagonizan estos episodios: “Si tú generas odios no más, y si te vas a dedicar a eso, bueno, tienes que ser responsable también de lo que conlleva eso”.

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En síntesis…