Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El triunfo en Newcastle le dio aire al Everton justo antes de un cruce que, en el papel, debería controlar sin sobresaltos. Pero la Copa de la Liga reciente ya demostró que Coventry no es un rival cómodo para los de Merseyside.

Son puntos importantes para el Everton si quiere meterse en la pelea por los puestos de copas europeas, mientras que Coventry necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega golpeado por dos derrotas seguidas ante Chelsea y Arsenal, pero se sacó esa mochila de encima con el triunfo mínimo en St. James' Park. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una posición que lo mete de lleno en la pelea de la mitad de tabla alta, y necesita sostener esa regularidad para no perder terreno.

Coventry, en cambio, muestra una irregularidad marcada: venía de dos caídas consecutivas antes de reencontrarse con el gol en una goleada 3-1 ante Sunderland. Está 16° con 9 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar lejos de casa para alejarse de los puestos de descenso.

El historial entre Everton y Coventry

El historial entre ambos tiene 70 antecedentes, con ligera ventaja para el Everton: 28 triunfos contra 22 de Coventry y 20 empates, además de una diferencia de goles favorable (103 contra 87). Sin embargo, el dato más fresco lo tiene Coventry, que se impuso 3-0 en el último cruce disputado en 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2024 Coventry vs. Everton 3-0 Club Friendlies 02/08/2009 Coventry vs. Everton 2-2 Club Friendlies 20/01/2001 Coventry vs. Everton 1-3 Premier League 26/12/2000 Everton vs. Coventry 1-2 Premier League 15/03/2000 Coventry vs. Everton 1-0 Premier League 02/10/1999 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 11/04/1999 Everton vs. Coventry 2-0 Premier League 15/11/1998 Coventry vs. Everton 3-0 Premier League 10/05/1998 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 25/10/1997 Coventry vs. Everton 0-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis