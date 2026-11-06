Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la Premier League

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El triunfo en Newcastle le dio aire al Everton justo antes de un cruce que, en el papel, debería controlar sin sobresaltos. Pero la Copa de la Liga reciente ya demostró que Coventry no es un rival cómodo para los de Merseyside.
Son puntos importantes para el Everton si quiere meterse en la pelea por los puestos de copas europeas, mientras que Coventry necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Everton llega golpeado por dos derrotas seguidas ante Chelsea y Arsenal, pero se sacó esa mochila de encima con el triunfo mínimo en St. James' Park. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una posición que lo mete de lleno en la pelea de la mitad de tabla alta, y necesita sostener esa regularidad para no perder terreno.
Coventry, en cambio, muestra una irregularidad marcada: venía de dos caídas consecutivas antes de reencontrarse con el gol en una goleada 3-1 ante Sunderland. Está 16° con 9 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar lejos de casa para alejarse de los puestos de descenso.
El historial entre Everton y Coventry
El historial entre ambos tiene 70 antecedentes, con ligera ventaja para el Everton: 28 triunfos contra 22 de Coventry y 20 empates, además de una diferencia de goles favorable (103 contra 87). Sin embargo, el dato más fresco lo tiene Coventry, que se impuso 3-0 en el último cruce disputado en 2024.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/07/2024
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Club Friendlies
|02/08/2009
|Coventry vs. Everton
|2-2
|Club Friendlies
|20/01/2001
|Coventry vs. Everton
|1-3
|Premier League
|26/12/2000
|Everton vs. Coventry
|1-2
|Premier League
|15/03/2000
|Coventry vs. Everton
|1-0
|Premier League
|02/10/1999
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/04/1999
|Everton vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|15/11/1998
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Premier League
|10/05/1998
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|25/10/1997
|Coventry vs. Everton
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Everton suma 13 puntos en el torneo.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.