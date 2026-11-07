Everton vs. Deportes Concepción en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 27 del Campeonato Nacional

Everton recibe a Deportes Concepción este sábado 7 de noviembre desde las 17:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Sausalito. Apenas dos puntos separan a estos dos equipos en la tabla, y ninguno de los dos se puede dar el lujo de relajarse a esta altura del campeonato. Everton llega como favorito, pero Deportes Concepción viene de ganar y no piensa regalar nada.
Con la recta final del Nacional encima, cada punto empieza a pesar distinto y este duelo puede mover varios casilleros en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Everton no logra encontrar regularidad: empató de visitante ante Cobresal en la última fecha después de haber caído goleado por 4-1 frente a la U. De local había sumado de a tres hace un par de semanas, así que en Sausalito necesita reencontrarse con ese funcionamiento para no perderle pisada a los de arriba.
Deportes Concepción, en cambio, llega con el envión de un triunfo ajustado por 1-0 ante Palestino como local, que le permitió cortar una racha floja. Antes había perdido con Deportes La Serena y empatado con Unión La Calera, así que el equipo viene de más a menos en el resultado aunque con la confianza de haber sumado de local en su visita más reciente.
El historial entre Everton y Deportes Concepción
El historial entre ambos tiene catorce enfrentamientos y una clara ventaja para Deportes Concepción, que ganó siete por tres de Everton, con cuatro empates en el medio. En goles también manda el elenco penquista, que anotó 23 contra 17 del local.
El antecedente más reciente, de mayo de este año, terminó 2-0 a favor de Everton en condición de visitante, cortando algo esa historia favorable para Concepción. Antes de eso hubo un empate sin goles y una seguidilla pareja que confirma que el historial, pese a la diferencia en el total, viene siendo bastante parejo en los últimos cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/05/2026
|Deportes Concepción vs. Everton
|0-2
|Primera División
|12/03/2016
|Deportes Concepción vs. Everton
|0-0
|Primera B
|10/10/2015
|Everton vs. Deportes Concepción
|1-0
|Primera B
|30/04/2015
|Everton vs. Deportes Concepción
|0-1
|Primera B
|07/12/2014
|Deportes Concepción vs. Everton
|4-3
|Primera B
|06/10/2012
|Deportes Concepción vs. Everton
|1-1
|Primera B
|19/05/2012
|Everton vs. Deportes Concepción
|2-3
|Primera B
|09/10/2011
|Everton vs. Deportes Concepción
|1-0
|Primera B
|08/05/2011
|Deportes Concepción vs. Everton
|4-1
|Primera B
|20/04/2008
|Deportes Concepción vs. Everton
|3-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Deportes La Serena vs. Palestino — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Audax Italiano vs. Coquimbo — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
- U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
- Unión La Calera vs. Huachipato — domingo 8 de noviembre, 17:30 hs
- Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs
En síntesis
- Everton y Deportes Concepción se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Everton suma 37 puntos en el torneo.
- Deportes Concepción suma 35 puntos en el torneo.