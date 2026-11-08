Alineaciones de Universidad de Concepción y O’Higgins por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Universidad de Concepción recibe a O'Higgins este domingo 8 de noviembre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de Collao. Universidad de Concepción viene de caer 1-6 ante Colo-Colo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. O'Higgins viene de ganarle 1-0 a Ñublense y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Universidad de Concepción y O'Higgins
Universidad de Concepción (4-1-4-1): Jorge Broun, Moisés González, Osvaldo González, Miguel Barbieri, Antonio Díaz, Harol Salgado, Facundo Mater, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Luis Rojas, Rogelio Funes Mori. DT: Cristián Muñoz.
O'Higgins (4-2-3-1): Omar Carabalí, Cristián Morales, Alan Robledo, Luis Pavez, Leandro Díaz, Tomás Avilés, Walter Bou, Felipe Ogaz, Bryan Rabello, Thiago Vecino, Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.
La previa de Universidad de Concepción y O'Higgins: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 20:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal de Collao
- Historial: 36 cruces — Universidad de Concepción ganó 14, O'Higgins ganó 11 y empataron 12
- Último antecedente: 16/05/2026: O'Higgins 0-1 Universidad de Concepción
- Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Ñublense, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de O'Higgins: vs. U de Chile, sábado 21 de noviembre