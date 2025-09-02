El mercado de fichajes está cerrado, pero eso no impide que los grandes comiencen a mirar a jugadores para el próximo libro de pases. Una figura que se está robando la atención de dichos elencos es Matías Palavecino.

El mediocampista creativo de Coquimbo Unido (exclusivo líder de la categoría de honor) la está rompiendo en el norte y por ello podría cambiar de equipo. ¿Qué escuadra está tras sus pasos?

Jorge “Coke” Hevia jugó al misterio en De Buena Fuente de DLT Sports. El periodista destapó que el zurdo ya fue observado por un club de mayor jerarquía que los aurinegros.

Al reflexionar sobre posibles salidas desde el potencial campeón chileno, lanzó: “Son jugadores que no sé si los van a venir a buscar los grandes. Porque los que tienen proyección, (Martín) Mundaca, (Benjamín) Chandía valen mucha plata”.

“El fútbol chileno no te los puede pagar. (Matías) Palavecino podría ser. Yo sé que un grande relojeó. El problema es que, ¿cuánto le cobra a Coquimbo Unido? Es el único que intenta tenerla, yo creo que él podría adaptarse“, agregó.

Tras darle más vueltas al asunto y revisar la edad del talentoso volante trasandino, se convenció sobre una posible transferencia y cerró indicando: “Mira, Matías Palavecino, 27 años, podría ser“.

Matías Palavecino ha destacado en Coquimbo Unido. ¿Jugará en Colo Colo, la U o la UC en 2026?

El 2025 de Matías Palavecino en Coquimbo Unido

Durante esta temporada, la figura aurinegra ha jugado un total de 31 encuentros (21 en la Liga de Primera y 10 por Copa Chile), anotando en seis ocasiones y entregando 11 asistencias.