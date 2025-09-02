La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile puede sumar un nuevo capítulo a su teleserie. Esta vez, el cuadro azul tendría un problema para afrontar la dilatada definición del título.

A casi siete meses de que el compromiso debió ser disputado en La Serena, la ANFP definió que se desarrollará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Ello le generaría un inconveniente al conjunto laico.

¿Cuál? En caso de que los azules accedan a cuartos de final de Copa Sudamericana tras el fallo CONMEBOL, visitarán a Alianza Lima el jueves 18 de septiembre. Es decir, cuatro días antes de medirse ante los albos.

Ante tal panorama y según informó ADN Radio, desde la dirigencia de Universidad de Chile ya le expresaron a las autoridades su postura: si avanzan en el certamen continental, buscarán posponer la Supercopa.

“Si al cuadro universitario laico se le permite seguir en Copa Sudamericana, se opondrán a disputar la Supercopa contra Colo Colo el domingo 14 de septiembre“, detalló la publicación.

En dicha línea, el medio citado advirtió que “dicha situación ya habría sido advertida a la ANFP por parte de los azules” y dejó en duda el desarrollo del encuentro en Independencia.

Universidad de Chile tiene en suspenso la disputa de la Supercopa ante Colo Colo. (Créditos: Photosport)

Atención Colo Colo: el día clave para Universidad de Chile

Cabe destacar que la delegación de Azul Azul ya está en Paraguay para defenderse ante la CONMEBOL tras el escándalo contra Independiente. La sesión está pactada para este martes 2 de septiembre desde las 15:30 horas.