Lo que era un secreto a voces se confirmó esta tarde. Finalmente, la ANFP dio a conocer la forma y medidas en que se pondrán a la venta los tickets para la Supercopa del próximo domingo 14 de septiembre entre Colo Colo y Universidad de Chile.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional anuncia venta de entradas para la Supercopa Construmart 2025, que enfrentará a Colo-Colo y la Universidad de Chile y se desarrollará en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK el próximo 14 de septiembre a las 15:00 horas”, comenzaron diciendo en su post.

Sobre la fecha y hora en que saldrán a la venta, agregaron: “Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 horas del martes 2 de septiembre en @puntoticket. El aforo permitido para este partido es de 9.950 personas controladas”.

Y aquí es donde viene la polémica, ya que finalmente se priorizará gente ligada al fútbol formativo y a mayores de 55 años: “En esta oportunidad, se han dispuesto entradas enfocadas en los padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP, además de habilitar tickets específicos para seguidores desde 55 años en adelante”.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile ya tiene su sistema de venta de entradas 100% definido (Foto: Photosport)

“Para los sectores de Galerías, Andes y Tribuna, podrán adquirir entradas quienes estén registrados en el sistema de Jugadores y CT del futbol Joven de cada club participante en el Sistema COMET ANFP”, cerraron.

Si bien es sabido que es necesario erradicar la violencia de los estadios, la medida tomada por la ANFP en este caso de seguro no dejará contento a casi nadie.