Audax Italiano inaugurará la Liga de Primera 2026 tras visitar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional el próximo viernes 30 de enero a las 20:00 horas. Los itálicos quedaron con la mala pasada tras hacer una buena campaña en inicios de 2025, pero que de todas formas quedaron fuera de la lucha por el título.

A solo días de estrenarse en el Campeonato Nacional, a través de un comunicado oficial, Audax informó la grave lesión de Nicolás Orellana, actual volante de los itálicos. El mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Esta lesión lo tendrá al menos 6 meses fuera de las canchas al formado en Colo Colo. Siendo una baja muy importante para los itálicos considerando que se fueron sus figuras, Leonardo Valencia y Eduardo Vargas.

Los itálicos, quienes finalmente lograron retener a Michael Vadulli, que estuvo cerca de partir a la UC, buscarán reivindicarse este 2026. Para dejar atrás el declive que tuvieron como equipo en la pasada temporada.

Y con las incorporaciones confirmadas de Diego Coelho, Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral y Marcelo Ortiz, el conjunto de La Florida irá con todo este año para luchar por el título.

Los dirigidos por Gustavo Lema tendrán un importante desafío cuando enfrenten a Cobresal el próximo 3 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto por los play offs de la Copa Sudamericana.

¿Cómo fue la temporada de Orellana en 2025?

El volante jugó 38 encuentros en la temporada pasada, entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Partidos en los que logró anotar 4 goles y entregar 3 asistencias.

