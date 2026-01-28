Este viernes arranca la Liga de Primera 2026 con un emocionante partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, quienes darán el ‘vamos’ en el Estadio Nacional a partir de las 8 de la noche de Chile continental.

El cuadro azul se reforzó con una delantera de temer donde Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero pretenden arrasar en el plano local e instalar a Universidad de Chile en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Es precisamente el ‘Gato’ quien está llamado a ser figura en la U y no solo eso, sino que también de la Liga de Primera. Así lo cree Nicolás Peric, quien en ESPN Chile dijo que “Porque es el 9 titular que necesita la U, el que debiese ser más asociativo mientras no veamos a Eduardo (Vargas) de 9”.

Peric se la juega por Lucero como figura de la Liga de Primera. | Foto: Photosport

El ‘Loco’ se la juega de manera tajante con Lucero como la figura del torneo nacional: “Debiese llegar a ser uno de los jugadores más importantes del campeonato con lo que mostró en Colo Colo”.

“Si tiene algo de eso, en este equipo de la U que es mucho más confiable en generar ocasiones de gol, me parece que va ser uno de los mejores jugadores del campeonato”, complementó en el cierre.

Juan Martín Lucero tendrá su segunda temporada en el fútbol chileno después de haber estado en Colo Colo el 2022. Ahí, fue máxima figura del equipo, pero se terminó yendo por la ventana y arrancando del club.

