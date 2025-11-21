La Liga de Primera 2025 entra en su fase decisiva con partidos que parecen no tener tregua, y uno de los más esperados es el duelo entre Audax Italiano y Everton de Viña del Mar.

Los Itálicos atraviesan un presente turbulento, marcado por una racha negativa que terminó desencadenando la salida de Juan José Ribera, por lo que la dirigencia reaccionó rápido y depositó su confianza en Gustavo Lema, quien tendrá su primera gran prueba de fuego.

Los Ruleteros, por su parte, viven un escenario incluso más apremiante: pelean directamente por no descender con Deportes Limache, Unión Española y Deportes Iquique y cada fecha se vuelve una final.

En ese contexto, este partido asoma como un choque de necesidades absolutas: Audax busca un punto de inflexión con nuevo entrenador y Everton necesita sumar para respirar.

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs. Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera?

El duelo está programado para este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida .

El importantísimo duelo en La Florida asoma marcado por la tensión | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

¿Cómo y dónde ver a Audax Italiano vs. Everton de Viña del Mar en la Liga de Primera?