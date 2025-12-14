Patricio Almendra, entrenador de Deportes Concepción, se refirió a la polémica que se generó luego de que Franco Parisi, excandidato presidencial, apareciera públicamente utilizando la camiseta del “León de Collao”, situación que generó diversas reacciones entre hinchas y en redes sociales.

El tema fue abordado por el DT lila en su participación en el programa Los Tenores de Radio ADN, donde fue consultado directamente por el hecho y su opinión respecto a la vinculación entre política y fútbol, justo en un momento sensible para el club en plena disputa por el ascenso.

Franco Parisi fue visto usando la camiseta de Deportes Concepción y generó polémica en el club. (Foto: captura)

Almendra fue claro en marcar distancia y aseguró que no estaba al tanto del episodio. “No lo vi. Siento que todo lo que es política no debería mezclarse con los clubes, el fútbol es transversal”, señaló el técnico, dejando en claro que no comparte este tipo de asociaciones.

En esa misma línea, el entrenador destacó el carácter social y transversal del fútbol, apuntando a que los clubes representan a personas de distintas miradas e ideologías, por lo que mezclar esos ámbitos puede generar divisiones innecesarias.

“Mientras exista democracia, cada uno elegirá lo mejor para el país”, cerró Almendra, bajándole el perfil a la controversia y reafirmando su postura de que Deportes Concepción debe mantenerse al margen de discusiones políticas, enfocándose únicamente en lo deportivo tras su regreso al fútbol de honor.

DATOS CLAVE

El DT de Deportes Concepción, Patricio Almendra, se refirió al uso de la camiseta del club por el excandidato presidencial Franco Parisi.

Almendra aseguró no haber visto el episodio y se mostró en desacuerdo con mezclar política y fútbol.