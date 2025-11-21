Hoy comienza la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, la antepenúltima para el cierre del torneo y donde se podría definir el primer descendido. El principal candidato es Deportes Iquique.

Esta noche se juegan tres partidos en simultáneo, donde saltarán a la cancha los cuatro equipos que están comprometidos con los puestos rojos.

Estos son Everton de Viña del Mar (26 puntos), Deportes Limache (22 puntos), Unión Española (21 puntos) y Deportes Iquique (18 puntos).

Los tres partidos se disputarán a las 20:00 horas, donde Everton visitará a Audax Italiano en La Florida; Deportes Limache tendrá una verdadera final con Unión Española en Quillota y Deportes Iquique recibirá a Cobresal en el Tierra de Campeones.

Los Dragones Celestes son los que están más comprometidos en esta ocasión, ya que podrían consumar su regreso a Primera B si es que se dan dos resultados.

Si es que pierden con Cobresal y Limache vence a Unión Española, el equipo de Tarapacá volverá a la Liga de Ascenso después de dos temporadas.

Aquello también dejaría muy complicado a los Hispanos, que tendrían que recortar cuatro puntos en las dos últimas fechas.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: