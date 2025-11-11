Everton de Viña del Mar logró un verdadero triunfazo el domingo pasado, donde derrotó a Cobresal en calidad de visitante y ahora respira con mucha mayor tranquilidad en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primear 2025.

Si bien el cuadro ruletero todavía tiene opciones matemáticas de descender, dicha opción se ve lejana por la distancia que tiene con Unión Española y Deportes Iquique, sumado al paupérrimo nivel de juego de los hispanos y los dragones celestes.

A falta de tres partidos para concluir la temporada, en la ciudad jardín ya están empezando a pensar en la temporada 2026 y, según pudo averiguar Bolavip, el cuadro ruletero pretende romper el Mercado de Fichajes.

Darío Benedetto, ex seleccionado argentino y jugador de Boca Juniors, estaría en la órbita del cuadro viñamarino en la próxima temporada donde no tienen ninguna opción de clasificar a una copa internacional.

El trasandino se encuentra libre tras salir de Newells Old Boys, donde no rindió a la altura de lo que esperaba la dirigencia. Es más, el último gol de Benedetto lo hizo en febrero de 2024 cuando militaba en Boca Juniors.

Ahora, habrá que esperar al cierre del torneo para ver si se concreta la llegada de Darío Benedetto a Everton de Viña del Mar, toda vez que el delantero es altamente cotizado en Sudamérica e incluso está en el radar de O’Higgins.

