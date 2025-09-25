El fútbol chileno se prepara para una posible revolución en su calendario: la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) estaría evaluando la creación de un tercer torneo profesional, que se sumaría a la Liga de Primera y a la Copa Chile.

La idea del ente rector sería generar más competencia, permitir que los futbolistas disputen más partidos y, al mismo tiempo, saldar la deuda de 34 mil millones de pesos que mantiene la ANFP con WarnerMedia.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores sobre su formato y estructura han comenzado a circular, generando expectativa entre los hinchas de los distintos clubes del país.

¿Se viene la Copa de la Liga en nuestro país?

Fue el periodista Fernando Agustín Tapia quien, a través de su cuenta de X, reveló un preacuerdo entre la ANFP y TNT para el lanzamiento de este tercer campeonato, denominado “Copa de la Liga”.

Según Tapia, el torneo tendría estas características: sería exclusivamente para equipos de Primera División, con 4 grupos de 4, todos contra todos ida y vuelta. Avanzan los 2 primeros de cada grupo a cuartos de final, luego semifinales y final también ida y vuelta. El ganador clasificaría a la Copa Libertadores, mientras que el subcampeón tendría plaza en la Copa Sudamericana.

La explicación de Fernando Tapia sobre la nueva Copa de la Liga | FOTO: Captura X

Con esta información, se descarta prácticamente la opción del regreso de los playoffs a la Liga de Primera, y la ANFP daría un paso más hacia la innovación en el fútbol chileno