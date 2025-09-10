La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Uruguay, con un empate sin goles en el Estadio Nacional.

Durante el encuentro, todos los flashes se centraron en Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste, quien fue recibido con aplausos por los fanáticos de La Roja, en reconocimiento a su legado en el fútbol chileno.

Incluso, durante el primer tiempo, los hinchas chilenos le cantaron “Bielsa querido”, gesto que el rosarino agradeció levantando la mano.

Marcelo Bielsa le hace feroz queque a Harold Mayne-Nicholls

Es por esto que Bielsa se convirtió en voz autorizada para referirse a diversos temas en Chile. En conferencia de prensa, fue consultado sobre las elecciones presidenciales, donde Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y responsable de traer al Loco a la Roja, se presenta como candidato.

“Proyectar a una persona para un cargo como la presidencia de un país, ¿qué le puedo decir yo? Lo que sí puedo decir, cuando trabajé en común con él es que conocí a alguien muy decente, íntegro y como ustedes saben perfectamente, un hombre incorruptible. Eso, para cualquier gestión, es un dato no menor. Es una garantía“, remarcó el rosarino.

Harold Mayne-Nicholls junto a Marcelo Bielsa en su paso por Inglaterra | FOTO: Archivo

“Es muy difícil hacer una proyección sobre dirigir el fútbol de un país a dirigir el destino de un país… Desde ese punto no me puedo aventurar sobre si tiene potencialidad o no. Lo que sí estoy seguro es que para mí fue un compañero muy sólido durante cuatro años, yo me sentí respaldado y acompañado. Me siento cómodo si por encima mío hay alguien al que tengo que obedecer y Harold fue una autoridad de referencia (…) Me hizo bien trabajar con un hombre al que yo respetaba”, sentenció Bielsa.

Cabe recordar que Mayne-Nicholls reunió las 35 mil firmas necesarias y se presentó ante el Servicio Electoral (Servel) como candidato independiente a la presidencia de Chile, consolidando su postulación oficial.