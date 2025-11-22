El mercado de fichajes está activo y ello bien lo sabe una figura del medio local: está siendo seguida por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Los tres clubes más grandes del país ya preguntaron por él.

¿De quién se trata? Durante esta temporada, se coronó campeón con Coquimbo Unido y se ilusiona con dar el salto a un equipo de mayor jerarquía. Fue clave en el título del cuadro aurinegro.

Su nombre: Bruno Cabrera. Según reveló AS Chile, los tres elencos mencionados de la capital ya hicieron las consultas respectivas por el defensor central. A sus 28 años, es la principal atracción del libro de pases.

¿Quién corre con ventaja? La información indicó: “Los albos son los que han demostrado mayor interés. Fernando Ortiz, entrenador del Cacique, lo conoce, ya que lo dirigió en la reserva de Estudiantes de La Plata”.

Sin embargo, también se advirtió: “El futuro de Bruno Cabrera, eso sí, también podría estar fuera de Chile, debido a que su agencia de representación ha sostenido conversaciones con varios clubes del fútbol mexicano”.

Bruno Cabrera está en carpeta de Colo Colo, Universidad de Chile y la UC. (Imagen: Photosport)

Lo siguen Colo Colo, Universidad de Chile y la UC: este es su precio

En dicha línea, el medio citado destapó cuál es la cláusula de rescisión del zaguero argentino: ronda los 600 mil dólares. Tiene contrato vigente con Coquimbo Unido hasta diciembre de 2026.

Durante esta campaña, la figura aurinegra ha disputado un total de 34 encuentros. En dichos compromisos, logró anotar en cinco ocasiones y entregó una asistencia.

En resumen: