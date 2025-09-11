Coquimbo Unido y Ñublense darán inicio a la fecha 24 del Campeonato Nacional este viernes a las 18:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los Piratas buscarán los tres puntos para dar otro paso al título, mientras que los Diablos Rojos necesitan sumar para llegar a la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile estará a la expectativa, pues necesita que el equipo de Esteban González deje puntos en el camino para reavivar el sueño de levantar el título. En Ñublense le entregan esperanza a los Azules, pues Ronald Fuentes siente que su equipo está capacitado para bajar al líder.

“Vamos con mucha ilusión y tranquilidad. Nos vamos a entregar por completo para poder ganar. Saldremos a jugar de igual a igual porque tenemos argumentos futbolísticos para hacerles daño”, expresó el estratega.

El DT tiene clara la importancia del partido para los Piratas y obviamente también para su equipo: “Sabemos que es el puntero, que quiere ganar para alejarse de la U y nosotros tenemos la necesidad de sumar puntos, recuperar la parte futbolística y sumar esos tres puntos para no salir de ese grupo de cinco equipos que disputarán dos cupos a la Copa Sudamericana”.

Ronald Fuentes piensa que Ñublense tiene con qué jugarle de igual a igual a Coquimbo Unido. (Foto: Photosport)

Ronald Fuentes reconoce el sabor amargo tras la derrota ante Unión Española

Ñublense viene de caer por 2-1 ante Unión Española en Chillán, un encuentro que le quedó dando vueltas al DT: “Desde que soy técnico es uno de los partidos que más me ha costado sacarme de la cabeza”.

En ese sentido, se concentra en corregir errores y en ir por el triunfo ante el líder: “No podemos repetir cosas que hicimos mal. Tenemos que producir un cambio en el sistema, de nombres, de formas, para no hacernos tan leíbles para el rival. y no cometer errores, no aprovechamos los buenos momentos. Tenemos que recuperar los puntos perdidos ante el puntero”.