El ex jugador con pasado en la U y Colo Colo envuelto en una importante polémica.

El nombre de Patricio Rubio sorprendió este lunes al aparecer entre los nuevos formalizados en el denominado Caso Primus, uno de los mayores fraudes financieros registrados en Chile en lo que han sido estos últimos años.

El hoy delantero de Unión Española y con pasado en Colo Colo y Universidad de Chile, fue imputado junto a otras cuatro personas en el marco de la investigación que busca esclarecer el millonario perjuicio sufrido por Primus Capital.

La audiencia se desarrolló en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde también fueron formalizados el exdirector de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el abogado Gonzalo Diéguez; y los empresarios Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados, todos son investigados por su presunta participación en una arista del caso que continúa sumando antecedentes.

El Caso Primus salió a la luz a fines de 2023 y es considerado uno de los escándalos financieros más relevantes del último tiempo en el país, en donde la investigación apunta a un fraude que supera los 100 mil millones de pesos, que se operaron por facturas falsas, sociedades de papel y distintos mecanimos para vulnerar los controles de la empresa de factoring.

Rubio está en una importante polémica | Foto: Photosport

Según la querella presentada por Primus Capital, Patricio Rubio habría actuado como facilitador de instrumentos mercantiles utilizados para eludir los sistemas de control de riesgo y suplantar la identidad de deudores reales.

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La empresa sostiene que el futbolista formaba parte del círculo cercano de Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, sindicados como dos de los principales involucrados en la trama y de acuerdo a las investigaciones, el atacante de 37 años habría facilitado su cuenta corriente para la emisión de cheques que posteriormente eran registrados de manera irregular en los sistemas de Primus Capital bajo la identidad de otras empresas.

Con esa modalidad, según la acusación, se habrían autorizado operaciones que excedían los límites permitidos. La querella sostiene que las maniobras atribuidas a Patricio Rubio provocaron un perjuicio cercano a los 1.226 millones de pesos para Primus Capital.

Asimismo, el daño económico asociado a los cinco nuevos formalizados asciende a casi 20 mil millones de pesos, mientras la justicia continúa avanzando en la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.

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