El tradicional certamen criollo no da tregua y vuelve a tomarse las pantallas en plena efervescencia de la cita máxima de la FIFA. En esta oportunidad, el Grupo E se roba todas las miradas con un cruce con aroma a clásico del balompié nacional. Tras el reciente empate registrado entre O’Higgins y Deportes Recoleta, la bandeja quedó completamente servida para que Unión Española e hispanos y albos puedan despegarse de una vez por todas del pelotón y sacar una distancia sideral frente a sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones.
Por lo mismo, el Estadio Santa Laura Universidad SEK promete transformarse en una caldera para un partido de aquellos. La expectativa es total entre dos elencos de gran historia que hoy transitan por realidades diametralmente opuestas en la competencia liguera.
Dos realidades contrapuestas: El bando de Fuentes vs. la aplanadora del “Tano” Ortiz
La escuadra de Plaza Chacabuco asume este desafío con una tónica de evaluación y proyección de cara al futuro inmediato. Unión Española, bajo la dirección técnica de Ronald Fuentes, se encuentra en la búsqueda incesante de encontrar el equipo ideal para lograr el ansiado retorno al circuito liguero de honor y aprovecha el marco de la Copa Chile para probar nuevos nombres en el pasto, dosificando piezas y dándole rodaje a su cantera.
Por la vereda opuesta aparece el cuadro más regular de la temporada nacional. El Colo Colo del estratega argentino Fernando “Tano” Ortiz, que marcha como sólido puntero exclusivo en la Liga de Primera División, no deja de lado el torneo nacional y saltará a Independencia con todos sus titulares disponibles para abrochar el triunfo. A pesar de cargar con bajas de emergencia en la interna del búnker albo, el adiestrador trasandino no se guarda nada y va por los tres puntos liguero para estirar su racha histórica en el fútbol chileno. ¡Sigue todos los detalles sin perderte un solo segundo en el minuto a minuto de Bolavip!