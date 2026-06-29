El Cacique presenta citación estelar para el encuentro de este lunes. Entre las sorpresas aparece Felipe Raipán, que fue el héroe ante O'Higgins y luego marcó en el clásico ante la U por la Sub 16. Entre los ausentes asoman Javier Correa y Lautaro Pastrán.

El elenco de Ronald Fuentes tiene la chance de bajar a un grande en Santa Laura y ubicarse en la parte alta del grupo E de Copa Chile. Por lo mismo, prepara equipo estelar para está noche.

El reciente domingo se disputó una nueva fecha de la Copa Chile y el grupo E registró el duelo entre O'Higgins y Deportes Recoleta. El encuentro en el Estadio El Teniente terminó 1-1, por lo que albos e hispanos se pueden despegar con un triunfo este lunes.

Los albos saltan a la cancha del Estadio Santa Laura con un mensaje de apoyo a Venezuela tras el doble terremoto que sufrió el pasado 24 de julio.

Para el encuentro de está tarde, Fernando Ortiz no podrá contar con Marcos Bolados, Fernando De Paul, Lautaro Pastrán, Claudio Aquino y Javier Correa. Estos dos últimos están en reintegro deportivo, por lo que serían los que podrían volver lo más pronto a jugar.

Ronald Fuentes tira toda la carne a la parrilla para enfrentar a Colo Colo. Pato Rubio vuelve al equipo titular y será el capitán ante los albos. Entre los grandes ausentes asoma Pablo Aránguiz por lesión en el último encuentro contra O'Higgins.

Fernando Ortiz mueve el equipo tras la lesión de Lautaro Pastrán. Ahora ingresa Matías Fernández por Jeyson Rojas y Álvaro Madrid lo hace por el delantero que sufrió un esguince de rodilla ante O'Higgins. También deja su lugar Joaquín Sosa por Erick Wiemberg.

"Decidimos que pare, es una lesión que requiere tiempo. Venía haciendo buenas actuaciones pero tiene que descansar para que vuelva con todo", recalcó Fernando Ortiz sobre la situación del ariete.

Lautaro Pastrán no juega este lunes ante Unión Española. El delantero sufrió esguince medial en la rodilla derecha en el último partido ante O'Higgins. Estará cerca de un mes fuera de las canchas detalló Dani Arrieta en TNT Sports.

“ Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile en este momento. Es un equipo muy difícil para generarle ocasiones. Vamos a ver como nos encontramos, pero la idea es que no defendamos tan cerca de nuestro arco ”, agregó el ex Mundialista de Francia 98.

" Tenemos mucha confianza en que haremos un buen partido ", avisó Ronald Fuentes en la previa del partido a TNT Sports. Ahora el DT recalcó que no le darán ningún centímetro de ventaja al Cacique.

Unión Española y Colo Colo saltan a la cancha del Estadio Santa Laura. En minutos comienza el duelo por Copa Chile y que será arbitrado por Diego Flores.

1'.- Ya se juega en el Santa Laura. Unión Española mueve el balón y da inicio al duelo por Copa Chile frente a Colo Colo. Sigue todos los detalles acá.

4'.- Se equivoca Diego Ulloa, y en su intento por jugar con Arturo Vidal, termina habilitando a Pato Rubio. El delantero hispano llega hasta área chica pero al momento de definir Gabriel Maureira tapa su remate con el rostro. Sigue todo 0-0

13'.- Leandro Hernández recibe la primera amonestación del partido. El delantero de Colo Colo intenta controlar, pero el balón se le escapa y al momento de recuperarlo barre a José Aja. Diego Flores no duda y pinta al joven Cacique.

25'.- Leandro Hernández recibe y se saca a la defensa hispana para mandar un centro con lienza a Maxi Romero. El delantero albo gana con su juego aéreo y marca el primero sobre Unión Española. Lo gana Colo Colo 1-0

El tradicional certamen criollo no da tregua y vuelve a tomarse las pantallas en plena efervescencia de la cita máxima de la FIFA. En esta oportunidad, el Grupo E se roba todas las miradas con un cruce con aroma a clásico del balompié nacional. Tras el reciente empate registrado entre O’Higgins y Deportes Recoleta, la bandeja quedó completamente servida para que Unión Española e hispanos y albos puedan despegarse de una vez por todas del pelotón y sacar una distancia sideral frente a sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, el Estadio Santa Laura Universidad SEK promete transformarse en una caldera para un partido de aquellos. La expectativa es total entre dos elencos de gran historia que hoy transitan por realidades diametralmente opuestas en la competencia liguera.

Dos realidades contrapuestas: El bando de Fuentes vs. la aplanadora del “Tano” Ortiz

La escuadra de Plaza Chacabuco asume este desafío con una tónica de evaluación y proyección de cara al futuro inmediato. Unión Española, bajo la dirección técnica de Ronald Fuentes, se encuentra en la búsqueda incesante de encontrar el equipo ideal para lograr el ansiado retorno al circuito liguero de honor y aprovecha el marco de la Copa Chile para probar nuevos nombres en el pasto, dosificando piezas y dándole rodaje a su cantera.

Por la vereda opuesta aparece el cuadro más regular de la temporada nacional. El Colo Colo del estratega argentino Fernando “Tano” Ortiz, que marcha como sólido puntero exclusivo en la Liga de Primera División, no deja de lado el torneo nacional y saltará a Independencia con todos sus titulares disponibles para abrochar el triunfo. A pesar de cargar con bajas de emergencia en la interna del búnker albo, el adiestrador trasandino no se guarda nada y va por los tres puntos liguero para estirar su racha histórica en el fútbol chileno. ¡Sigue todos los detalles sin perderte un solo segundo en el minuto a minuto de Bolavip!