El 'Tomate Mecánico' cortó una mala racha de cinco caídas al hilo y volvió a meterse en la lucha por copas internacionales tras vencer a O'Higgins.

Deportes Limache cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y derrotó 3-1 como visitante a O’Higgins por la Fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto tomatero volvió a meterse en la pelea por los puestos de copas internacionales.

En el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, los limachinos se impusieron gracias a los goles de Dylan Escobar de cabeza (8’), Jean Meneses de media distancia (20’) y Gonzalo Sosa (76’), obteniendo así su primera victoria en la segunda rueda. Los ‘Celestes’ llegaron al descuento tras la anotación de Luis Pavez.

Deportes Limache volvió a los triunfos en la Liga de Primera (Photosport).

Con este resultado, Deportes Limache llegó a la 8° posición con 24 puntos y un partido menos tras la suspensión del duelo ante Ñublense la semana pasada. En tanto, O’Higgins se estancó en la 11° ubicación con 23 unidades.

En la próxima fecha, el elenco limachino recibirá a Universidad de Chile, duelo programado para el sábado 15 de agosto a las 15:30 horas, mientras que los rancagüinos visitarán a Colo Colo en el Monumental (domingo 16 a las 17:30 horas).

Así queda la tabla de posiciones

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 17 14 0 3 36 16 20 42 2 U. Católica 18 9 3 6 40 26 14 30 3 U. de Chile 17 8 6 3 21 11 10 30 4 Palestino 17 8 3 6 25 24 1 27 5 Everton 18 7 5 6 27 21 6 26 6 Coquimbo Unido 17 7 4 6 24 21 3 25 7 Ñublense 16 6 7 3 20 19 1 25 8 Deportes Limache 17 7 3 7 34 27 7 24 9 Huachipato 18 7 3 8 27 31 -4 24 10 Concepción 18 7 2 9 20 23 -3 23 11 O’Higgins 18 7 2 9 22 28 -6 23 12 La Serena 18 4 8 6 26 31 -5 20 13 Audax Italiano 17 5 4 8 20 23 -3 19 14 Univ. Concepción 17 5 4 8 13 28 -15 19 15 Cobresal 18 5 2 11 26 34 -8 17 16 U. La Calera 17 3 4 10 15 33 -18 13