Deportes Limache cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y derrotó 3-1 como visitante a O’Higgins por la Fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto tomatero volvió a meterse en la pelea por los puestos de copas internacionales.
En el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, los limachinos se impusieron gracias a los goles de Dylan Escobar de cabeza (8’), Jean Meneses de media distancia (20’) y Gonzalo Sosa (76’), obteniendo así su primera victoria en la segunda rueda. Los ‘Celestes’ llegaron al descuento tras la anotación de Luis Pavez.
Deportes Limache volvió a los triunfos en la Liga de Primera (Photosport).
Con este resultado, Deportes Limache llegó a la 8° posición con 24 puntos y un partido menos tras la suspensión del duelo ante Ñublense la semana pasada. En tanto, O’Higgins se estancó en la 11° ubicación con 23 unidades.
En la próxima fecha, el elenco limachino recibirá a Universidad de Chile, duelo programado para el sábado 15 de agosto a las 15:30 horas, mientras que los rancagüinos visitarán a Colo Colo en el Monumental (domingo 16 a las 17:30 horas).
Así queda la tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|17
|14
|0
|3
|36
|16
|20
|42
|2
|U. Católica
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|14
|30
|3
|U. de Chile
|17
|8
|6
|3
|21
|11
|10
|30
|4
|Palestino
|17
|8
|3
|6
|25
|24
|1
|27
|5
|Everton
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|6
|26
|6
|Coquimbo Unido
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|3
|25
|7
|Ñublense
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|1
|25
|8
|Deportes Limache
|17
|7
|3
|7
|34
|27
|7
|24
|9
|Huachipato
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|24
|10
|Concepción
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|23
|11
|O’Higgins
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|23
|12
|La Serena
|18
|4
|8
|6
|26
|31
|-5
|20
|13
|Audax Italiano
|17
|5
|4
|8
|20
|23
|-3
|19
|14
|Univ. Concepción
|17
|5
|4
|8
|13
|28
|-15
|19
|15
|Cobresal
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|17
|16
|U. La Calera
|17
|3
|4
|10
|15
|33
|-18
|13