Puerto Montt quiere resolver lo antes posible la llave ante Colo Colo: “Ha sido tedioso el tema”

Deportes Puerto Montt se alista para completar su llave ante Colo Colo por la Copa Chile, aunque la incertidumbre por las condiciones climáticas vuelve a instalar dudas sobre la disputa del encuentro.

El partido de vuelta, que inicialmente fue suspendido por lluvia, tiene programada la reanudación de los últimos 45 minutos para este martes en el Estadio Monumental, pero el mal tiempo amenaza con provocar una nueva postergación.

En conversación con Bolavip Chile, el DT Emilio Mansilla abordó la preparación de los ‘Delfines’ para los minutos restantes ante el Cacique. Tras empatar 0-0 ante San Marcos de Arica por la Primera B, el plantel viajó a Santiago, donde concentrará a la espera de disputar el segundo tiempo de una llave que se ha extendido más de lo esperado.

“Estamos con fe y con ganas de ir a resolver lo que nos va a poner Colo Colo en la cancha y cerrar rápido esta llave porque ha sido tedioso el tema. Tenemos que jugar nuestras cartas, nuestras posibilidades, porque no da para especular ni nada por el estilo, así que vamos a ver primero cómo está el clima, cómo va a estar la cancha para ver de qué forma vamos a tratar de hacer daño y sacar un buen resultado”, señaló el DT.

Emilio Mancilla, entrenador de Deportes Puerto Montt (Photosport).

Puerto Montt mantiene la ilusión de entrar a la liguilla

Más allá del desafío copero, el conjunto albiverde también pelea por sus objetivos en la Primera B. Mansilla reconoció que el equipo sigue con la esperanza de meterse en la liguilla por el ascenso, pese a los resultados recientes y a la derrota sufrida frente a San Luis.

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“Todavía con la ilusión porque el equipo, a pesar de que perdimos con San Luis, que es un gran equipo y estuvimos cerquita de ganarlo ayer con Arica, viene una mejora, así que ojalá que eso se traduzca en algo a fin de temporada”, cerró el entrenador.