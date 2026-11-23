Una de las grandes interrogantes a dos fechas del final, es determinar cómo se disputará el partido del Chile 4 de Copa Libertadores.

La recta final de la Liga de Primera y la definición de la Copa Chile tienen abierto el escenario por quienes disputarán el partido por el Chile 4 a la Copa Libertadores 2027. Aunque Universidad Católica ya tiene prácticamente asegurado el tercer lugar del campeonato, su rival todavía no está definido y dependerá de lo que ocurra en el torneo copero.

Las bases de la Liga de Primera establecen claramente el mecanismo para definir este cupo. “CHILE 4: El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club Campeón de la Copa Chile 2026 (de acuerdo a las normas de participación internacional fijadas en este campeonato). El ganador de dicho partido se denominará, para estos efectos, CHILE 4”.

La UC ya tiene asegurado el tercer lugar de la Liga de Primera (Photosport).

Chile 4: ¿Universidad Católica contra quién?

Por ahora, Universidad Católica es el equipo que tiene prácticamente asegurado el tercer puesto, salvo que le remonte la diferencia de 5 puntos a Universidad de en las dos fechas que restan. Por lo tanto, los cruzados deberán esperar al campeón de la Copa Chile para conocer a su rival en el partido único.

Sin embargo, hay un escenario en que la UC enfrentará directamente al campeón del certamen: si O’Higgins o Unión La Calera se quedan con la Copa Chile. En el caso de los cementeros, además, necesitan mantener la categoría y evitar el descenso a Primera B.

La situación cambia si el campeón de Copa Chile es Colo Colo, Universidad de Chile o Coquimbo Unido. En esos casos, al tener asegurada su clasificación internacional por otras vías, se deberá correr la tabla de posiciones de la Liga de Primera para determinar al rival de Universidad Católica. Coquimbo Unido ya tiene su cupo como Chile 3, tras ganar la Copa de la Liga.

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Con dos jornadas por disputarse, ese escenario dejaría momentáneamente a Deportes Limache como rival de los cruzados en la definición. De todas formas, la clasificación puede modificarse según los resultados de las últimas fechas y lo que ocurra en Copa Chile.

El partido por el Chile 4 se disputará a encuentro único. El ganador obtendrá el último cupo chileno a la Copa Libertadores 2027, mientras que el perdedor clasificará como Chile 4 a la Copa Sudamericana.