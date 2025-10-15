Colo Colo tiene un importante compromiso por la Liga de Primera 2025 este domingo, donde tendrá que enfrentar al súper líder Coquimbo Unido con la misión de rescatar los tres puntos para ilusionarse con la Copa Sudamericana 2026.

Si bien el compromiso se jugará solo con público local, el plantel de los albos estará apoyado por sus hinchas a la distancia y también por los de Universidad de Chile, quienes se podrían beneficiar de un triunfo del Cacique en el puerto pirata.

¿Por qué? Coquimbo Unido está al tope de la tabla de posiciones con 56 unidades, 14 más que Universidad de Chile, el actual sublíder. Un triunfo albo permitiría a los azules recortar tres puntos e ilusionarse de nuevo con el campeonato.

Dicha situación fue planteada en el panel de ESPN Chile donde el periodista Sebastián Esnaola le preguntó a Diego Rivarola si gritaría los goles de Colo Colo y su respuesta sacó carcajadas en el panel: entre risas, el ex goleador dijo “Nah, bueno… ¿vos?”.

Si bien Diego Rivarola no lo reconoció, dejó entrever que aceptaría de lo más tranquilo una victoria alba en Coquimbo para que Universidad de Chile pueda revivir en la Liga de Primera y lograr un título que le es esquivo desde 2017.

Lo que viene para Colo Colo y la U

Colo Colo tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido este domingo 19 de octubre, mientras que el próximo partido de Universidad de Chile por la Liga de Primera será ante Universidad Católica el 26 del mismo mes.