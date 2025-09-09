La organización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile ha sido un verdadero dolor de cabeza para la ANFP debido a la cantidad de veces que el partido ha sido suspendido por distintas razones.

Sin embargo, todo indica que el esperado duelo entre el Cacique y el Romántico Viajero se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura- SEK, según lo anunciaron el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el delegado presidencial, Gonzalo Durán.

Para minimizar riesgos, la ANFP implementó estrictas medidas de seguridad, incluyendo la venta de entradas únicamente para personas mayores de 55 años y familiares vinculados al fútbol formativo de ambos clubes. Aun así, el partido ha generado preocupación en el parlamento.

Diputado Jorge Alessandri se la canta clarita al Delegado Presidencial por la Supercopa

En este contexto, el diputado Jorge Alessandri lanzó este martes 9 de septiembre un firme recado al Delegado Presidencial.

“Llamaría al delegado Gonzalo Durán a tener mucho cuidado en las autorizaciones, ya vimos los problemas que lo tuvieron al borde de una acusación constitucional”, advirtió el parlamentario de la UDI.

La Supercopa entre Colo Colo y la U sigue trayendo coletazos | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Los canales de televisión han mostrado reportajes de cómo el estadio no está listo para el partido del domingo, donde el delegado pretende ir el 11 de septiembre ir a verificar las condiciones y autorizar el partido en un estadio en obras. Tiene tierra, camiones, hoyos, porque está en construcción”, agregó.

Finalmente, Alessandri hizo un llamado a la responsabilidad y prevención, “Lo llamo a actuar con responsabilidad, estamos ad portas de las Fiestas Patrias, los carabineros tendrán que desplegarse en fondas, ramadas por la celebración de Chile y una mala decisión de Durán por el partido del domingo puede tener nefastas consecuencias”, sentenció.