Audax Italiano derrotó por 1-0 a Huachipato en la semifinal ida de la Copa Chile 2025. La ventaja pudo ser más amplia, pero Eduardo Vargas no pudo convertir de penal, un tanto que le hubiese dado más tranquilidad para la vuelta al equipo de Juan José Ribera.

El único tanto de los Itálicos fue de Esteban Matus, quien remató al primer palo para vencer al arquero Rodrigo Odriozola, quien tuvo una floja reacción en su sector a los 67’.

Los Itálicos tuvieron la chance de marcar el 2-0, cuando el arquero Odriozola le cometió infracción a Vargas en el área, por lo que el árbitro Miguel Araos sancionó penal.

Edu tuvo la chance de patear el penal, pero no pudo convertir a los 73’. Con un remate de altura baja, no pudo vencer a Odriozola, quien voló muy bien sobre su derecha para reivindicarse del primer gol y la infracción.

A los Tanos les alcanzó para ganar el encuentro de ida, pero todo queda abierto con miras a la semifinal vuelta, en la cual se definirá al clasificado a la gran final que se juega a partido único.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Audax Italiano y Huachipato?

Huachipato recibirá a Audax Italiano el domingo 5 de octubre a las 17:30 en el estadio CAP para definir al primer finalista de la Copa Chile. En la llave sólo cuenta la diferencia de goles y en caso de empate en el global (180 minutos), se va a lanzamientos penales.

Audax Italiano tiene una pequeña ventaja en la semifinal ante Huachipato. Todo se define en Talcahuano. (Foto: Photosport)

Deportes La Serena será local ante Deportes Limache el domingo 12 de octubre a las 15:00 en el estadio La Portada. La ida fue por 2-0 para el cuadro Tomatero, que llega con la primera opción de instalarse en la final.