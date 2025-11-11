Coquimbo Unido vive días más que alegres luego de conquistar el primer título de su historia, coronándose con cuatro fechas de anticipación bajo la conducción de Esteban González en la Liga de Primera 2025. El equipo pirata firmó una campaña brillante que dejó al fútbol chileno sorprendido y al Francisco Sánchez Rumoroso convertido en un escenario de fiesta permanente.

Pero mientras el club celebra su momento más alto, también vuelve a la memoria una historia corta y dolorosa: el fugaz paso de Brian Fernández por Coquimbo a fines de 2024, una etapa que duró apenas unos días y que nunca alcanzó a convertirse en debut.

El delantero argentino llegó al puerto como uno de los nombres más llamativos del mercado de verano. Venía con la promesa de recuperar su mejor versión, lamisma que alguna vez lo llevó a brillar en México y a perfilarse como un talento de nivel internacional en el Portald Timbers de la MLS. El ‘Pirata’ apostó fuerte y la hinchada se ilusionó.

Brian Fernández se encuentra sin club luego de un frustrado paso que nunca comenzó con Coquimbo Unido (Foto: Captura)

Sin embargo, la aventura terminó antes de siquiera empezar. El ex Unión La Calera, (que también tuvo un breve paso por San Luis de Quillota) decidió volver a Argentina a los pocos días de haber firmado, dejando al club y a los hinchas con una ola de preguntas sobre lo que realmente ocurrió en ese breve paso.

Brian Fernández y su polémica salida de Coquimbo Unido

El propio jugador explicaría después que seguía lidiando con problemas personales y con una lucha prolongada contra las adicciones, una batalla que marcó gran parte de su carrera y que, una vez más, lo alejaba de la cancha en un momento crucial.

Tras regresar a su país, Fernández intentó un nuevo comienzo en Talleres de Remedios, pero su estadía fue corta y terminó sin poder recuperar continuidad. Incluso, en el vecino país se le dio por desaparecido, aunque dicha situación se aclaró rápidamente. Hoy se encuentra sin club, en un presente que contrasta por completo con el nivel que alguna vez mostró.

La historia lo golpea especialmente ahora que Coquimbo levanta su primer trofeo. El contraste entre el éxito del campeón y la caída deportiva del delantero deja en evidencia lo impredecible que puede ser el fútbol, donde algunos encuentran su mejor versión y otros siguen luchando por no perderse del todo.

Para el club, el caso quedó como un capítulo extraño dentro de una temporada inolvidable que puede incluso ser histórica si siguen ganando y superan al glorioso ‘Ballet Azul’. Para Brian Fernández, es otro recordatorio de que su mayor desafío no está en la cancha sino fuera de ella, en una lucha personal que aún no logra cerrar.

DATOS CLAVE

Coquimbo Unido conquistó el primer título de su historia en la Liga de Primera 2025 con cuatro fechas de anticipación bajo Esteban González.

El delantero argentino Brian Fernández tuvo un fugaz paso por Coquimbo Unido a fines de 2024 que duró días y no alcanzó a debutar.

Brian Fernández explicó que su partida se debió a problemas personales y su lucha contra las adicciones, y hoy se encuentra sin club.