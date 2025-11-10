La Selección Chilena de fútbol anunció el lunes 3 de noviembre de 2025 la nómina de 26 jugadores convocados por el técnico interino Nicolás Córdova para enfrentar los amistosos de la Fecha FIFA ante Rusia y Perú.

La lista destacó notablemente por una ausencia en el mediocampo: la de Erick Pulgar, pieza fundamental del Flamengo y uno de los volantes chilenos con mejor rendimiento en el extranjero.

El nacido en Antofagasta ha sido catalogado por su DT Filipe Luis como un líder y un pilar del Mengao, equipo que lucha por los primeros puestos del Brasileirão y que se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores.

Erick Flamengo enfrentando a Neymar en el Brasileirao | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

El DT de Flamengo no entiende la decisión de La Roja

Su omisión en la lista de Córdova generó sorpresa e incertidumbre tanto en Chile como en Brasil, especialmente en el entorno del propio “Fla”. El técnico del conjunto carioca y exlateral de la Selección de Brasil, fue tajante al ser consultado sobre la decisión del estratega chileno.

“Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo”, remarcó el exjugador del Atlético de Madrid, quien desde su retiro ha destacado en más de una ocasión el profesionalismo del mediocampista chileno.

El entrenador brasileño agregó que, aunque desconoce los motivos de la exclusión, entiende que podría estar vinculada al calendario del Mengao: “No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, sentenció.

En síntesis…

Filipe Luis, técnico de Flamengo, manifestó su sorpresa por la ausencia de Erick Pulgar en la última nómina de Nicolás Córdova para los amistosos de La Roja ante Rusia y Perú.