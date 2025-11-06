Diego ‘Mono’ Sánchez se proclamó campeón del fútbol chileno el domingo pasado, toda vez que Coquimbo Unido derrotó a Unión La Calera y levantó por primera vez en su historia un título de Primera División.

El longevo portero del fútbol chileno, quien incluso tuvo un paso por la Selección Chilena, se proyecta para seguir en el cuadro pirata y fue consultado por AS si le gustaría jugar hasta los 45 años: “Ojalá. Con 45 me veo medio para la corneta, pero no sé, estoy mentalizado en el hoy. Mañana, veremos. No tengo una edad límite”, dijo entre risas.

Más allá del fútbol, Sánchez es reconocido por vivir un estilo de vida lúdico y fuera de lo normal, algo que dejó entrever con el medio previamente mencionado tras señalar cuál es su próximo objetivo.

Mono Sánchez quiere ser Rey Guachaca. | Foto: Photosport

“No es que yo me quiera postular solo. Fue Zavala, quien apenas me conoció, vio cómo soy, bien chileno para mis cosas y me dijo ‘Mono, si salimos campeones, ¿por qué no te tiras para Rey Guachaca?’ Yo le dije ‘démosle, yo feliz, sé que voy a ganar esa hueá’”, dijo sobre el famoso premio.

Sánchez no esconde su deseo por ganar el galardón que alguna vez vio a Claudio Borghi como triunfador: “Me gustaría mucho, me siento muy representativo del chileno: bueno para los asados, para juntarse con los amigos, para compartir…”, complementó.

¿Mono Sánchez Rey Guachaca? La postulación ya está hecha y ahora habrá que esperar a los ágiles de la prensa para ve si el portero de Coquimbo Unido tiene los méritos necesarios para ser un candidato.

