Coquimbo Unido ha hecho historia en este torneo nacional, en donde los ‘Piratas’ ya lograron levantar su primer título tras tener un rendimiento soñado, el que les permitió gritar campeón con varias fechas de antelación, con números que son históricos.

A pesar de ya tener el título en sus manos, en Coquimbo quieren seguir haciendo historia en el fútbol chileno, en la que están a un triunfo de igualar el récord de la Universidad de Chile, con 16 victorias seguidas en torneo nacional, hito que lo marcó entre el 1963 y 1964 el ‘Ballet Azul’.

En las últimas horas, el DT de los ‘Piratas’ Esteban González conversó con el canal oficial del club y se refirió a lo que puede ser este nuevo logro histórico para Coquimbo Unido, el que es consciente de lo que puede ser este hito para el club, pero dejó en claro que están muy lejos de igualar a lo que generó el histórico equipo de la U.

“Me parece que algo muy histórico es la obtención del título. Ahora, el récord es un objetivo secundario. Para mí, estamos muy lejos del ‘Ballet Azul’”, partió señalando González.

Coquimbo quiere seguir haciendo historia | Foto: Photosport

Sobre lo que fueron estas rachas, el ‘Chino’ diferencia lo que fueron ambos equipos dentro del fútbol chileno, en la que el conjunto azul marcó una época importante al cosechar varios títulos y por otra parte, Coquimbo lleva esta racha de triunfos en un mismo torneo.

“Ellos obtuvieron varios títulos y marcaron una época. La verdad, ni siquiera nos comparamos con ellos. Claramente son victorias consecutivas; ellos lo consiguieron en dos años, y este equipo lo ha hecho en una temporada. Son datos totalmente distintos”, declara.

Finalmente, González se abstrae un tanto de lo que puede ser este importante nuevo logro para Coquimbo Unido, en la que si bien está a un paso de igualar esta gran marca, se toma con mucha tranquilidad lo que son sus próximos desafíos con el club en el torneo nacional.

“Es lindo ganar siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de seguir validando todo lo que se ha hecho, que no es una casualidad; al contrario, ha costado mucho. Siempre hay algo en juego. Ese dato histórico no es fácil de romper y este equipo está a un paso de hacerlo”, finaliza.