Colo Colo y Unión Española animan un atractivo encuentro en el Estadio Santa Laura, yéndose al descanso igualados por un gol para cada escuadra.

Los Albos pegaron primero y, tras una gran asistencia de Claudio Aquino, Javier Correa aprovechó de sacarse a gambetear a Fabricio Formiliano para batir al meta local y decretar la apertura de la cuenta en el Santa Laura, dejando al Popular provisoriamente con los tres puntos.

Sin embargo, el elenco local no se echó atrás y siguió dominando las acciones como en gran parte del encuentro. Tras pitar una falta, Pablo Aránguiz se puso frente al balón a los 43′ y logró batir a Fernando De Paul anotando un golazo de tiro libre.

Cabe recordar que tanto el local como el visitante necesitan con urgencia sumar de a tres aunque con misiones diferentes. Al primero le urge zafar de la zona de descenso, mientras que el segundo tiene la misma misión para meterse en zona de copas internacionales.

Así fue el golazo de Pablo Aránguiz para emparejar el partido ante Colo Colo

