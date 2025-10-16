Una bomba cayó en la Primera B a tres fechas del final de la fase regular, esto a raíz de una denuncia que hizo Magallanes contra Santiago Morning donde el apuntado es el exfutbolista Esteban Paredes.

Así es, el ídolo de Colo Colo que ejerce como gerente deportivo de los microbuseros, está en el ojo del huracán por lo ocurrido el pasado sábado 11 de octubre, en el partido que disputaron carabeleros y microbuseros en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 27 de la Liga de Ascenso.

En aquel duelo los visitantes se impusieron por 1-0 con gol de Kevin Vásquez, siendo una importante victoria para los bohemios pensando en salvarse del descenso.

Magallanes denuncia a Santiago Morning por Esteban Paredes

Pero en las últimas horas la Academia denunció al Morning y solicitó los tres puntos. Según informó Radio ADN, el motivo es que Paredes, estando autorizado para estar sentado en la banca, habría ejercido como director técnico, dando instrucciones, siendo que el Tanque no tiene contrato de entrenador.

En el informe del árbitro Diego Flores efectivamente aparece Esteban Paredes inscrito como parte del cuerpo técnico, pero sin un cargo específicamente informado, por lo que está anotado como “otro”.

La denuncia ya fue notificada y ambos clubes quedaron citados a declarar en el Tribunal de Disciplina el próximo martes 21 de octubre.

Esteban Paredes ya lleva algunos partidos sentándose en la banca de Santiago Morning. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Cabe recordar que por estos días el máximo goleador histórico del fútbol chileno también está siendo protagonista de un programa de televisión, ya que es uno de los participantes de ‘Fiebre de Baile’ en Chilevisión.