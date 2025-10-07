En la Primera B hay un importante drama en lo que es el cierre de la competición, en la que la lucha está intensa por los equipos que buscan ascender a la división de honor y otros, también batallan por mantenerse en la categoría.

A cuatro fechas del termino de la competición, existe un importante problema con lo que es la zona baja de dicho torneo, en la que hoy en día el equipo que está en zona de descenso es Santiago Morning con 20 puntos.

¿El problema? a inicios de la temporada, el club ‘Microbusero’ partió con -9 puntos por no pagar a tiempo las cotizaciones previsionales de sus jugadores durante los meses de octubre y noviembre de 2024, situación que hoy es analizada por parte del TAS y que en este mes aparecerá la resolución.

Desde Santiago Morning esperan con mucha expectación lo que es esta decisión, en la que anhelan poder recuperar esas nueve unidades, que lo sacarían de la zona baja y encendería con todo la lucha por mantener la categoría.

Importante club nacional podría perder puntos

En las últimas horas se ha conocido la situación que pone en peligro a Magallanes y todo esto debido a lo que fue el despido injustificado a Ivo Basay, en la que clubes como Curicó Unido y Unión San Felipe, piden que se cumpla el reglamento para sancionar a los ‘Carabeleros’ por incumplir el articulo 71.3.

Magallanes podría complicarse en el Ascenso | Foto: Photosport

Según informó en las últimas horas el medio nacional ‘Primera B Chile’, Magallanes se habría retrasado en la cancelación de los días trabajados del mes de agosto, con el posible incumplimiento del articulo mencionado, que trata sobre las obligaciones financieras.

A pesar de esta alarma, el cuerpo técnico encabezado por Ivo Basay, hasta día de hoy no ha realizado una denuncia formal a la Unidad del Control Financiero de la ANFP.

Desde el medio ya mencionado agregaron “Magallanes finalmente se habría puesto al día con las remuneraciones adeudadas, pero el flanco estaría abierto al haberlo hecho con retraso, lo que podría derivar en una resta de tres unidades”.

Ante esta situación, desde Magallanes esperan con mucha atención lo que puede ser este problema, en la que en caso de que el TAS falle en favor de Santiago Morning y pueda recuperar sus nueve puntos, el ‘Manojito de Claveles’ en caso de perder tres unidades ante una posible sanción, podría quedar al filo del descenso.