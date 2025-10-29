La Primera B 2025 entra en una fase de infarto. A solo una fecha del cierre de la fase regular, la calculadora es la principal herramienta en la lucha por el ascenso y, con igual o más dramatismo, por la permanencia. Cada gol, cada punto y, como se ha demostrado, cada error administrativo, puede definir el futuro de una institución en la próxima temporada.

En el ojo de este huracán se encuentra Santiago Morning. El cuadro Bohemio no solo arrastra una temporada irregular, sino que libra una batalla paralela en los escritorios. Aún a la espera de un fallo favorable del TAS por una sanción previa de nueve puntos por problemas administrativos a inicio de año, el “Chago” se jugaba sus últimas cartas en cancha para evitar el descenso a Segunda División.

Fue en este escenario de máxima presión que Cobreloa y Magallanes presentaron una denuncia conjunta. La acusación fue específica: la presencia indebida y participación activa de su gerente deportivo, Esteban Paredes, en la banca técnica durante los duelos por las fechas 27 y 28, una función para la que no posee la licencia requerida por el reglamento.

El Morning intentará revertir un fallo que puede sellar su destino | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El giro total que puede cambiar todo en la Primera B

Este martes, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP comunicó su veredicto final respecto a las denuncias interpuestas por los Loínos y Los Carabeleros en contra de Santiago Morning, alterando drásticamente la tabla de posiciones en la recta final del torneo.

El tribunal resolvió acoger las denuncias, declarando que a Cobreloa y Magallanes ”se les declara ganador de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, y se impone una multa de 250 Unidades de Fomento al club Santiago Morning por cada partido en que se verificó la infracción”.

La sanción se fundamenta en el incumplimiento de “lo dispuesto en el artículo 51° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2025”.

Las consecuencias son inmediatas y devastadoras para los “microbuseros”. La resta de estos seis puntos —sumada a la sanción previa que el club mantiene en apelación en el TAS— deja al elenco de la V Negra en el fondo de la tabla y con un pie en la Segunda División Profesional. Para Cobreloa, en cambio, estos tres puntos “administrativos” serían vitales para sus aspiraciones en el ascenso

¿Cómo queda Cobreloa en la tabla de posiciones?

El fallo del tribunal pone a Cobreloa en una posición expectante. Actualmente, con 47 puntos, si los “naranjas” vencen a Curicó Unido en el cierre del torneo y les dan los 3 puntos por secretaría quedan con un puntaje total de 53 unidades.

Este escenario impacta de lleno en la definición del ascenso, donde Deportes Copiapó y la U. de Concepción marchan empatados con 52 puntos. Si uno de los punteros se impone y alcanza los 55 puntos, el otro (que quedaría con 52) sería sobrepasado por los Zorros del Desierto de 53.

Cobreloa podría quedar en el segundo puesto, clasificando automáticamente a la final de la postemporada | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Frente a este panorama, la cúpula de Cobreloa deberá moverse rápido y solicitar que se “congele” el arranque de la liguilla. La dirigencia buscará asegurar que no se juegue ningún partido de postemporada hasta que la sanción a Santiago Morning esté firme y ejecutoriada.