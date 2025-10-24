El fútbol chileno despide a uno de sus últimos grandes ídolos. Humberto “Chupete” Suazo colgará los botines de manera definitiva este viernes 24 de octubre en el partido entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó por la Primera B.

Rodeado de amigos, excompañeros y leyendas, el sempiterno goleador chileno pondrá fin a una carrera plagada de éxitos y goles imborrables con la camiseta de La Roja y en todos los clubes que estuvo.

Entre las figuras que no quisieron perderse el adiós del sanantonino, destacó la presencia de Matías Fernández, compañeros inseparables en aquel recordado Colo Colo 2006 y piezas claves de la Selección Chilena de Marcelo Bielsa.

Deportes La Serena fue el último club donde Suazo y Fernández compartieron camarín | FOTO: Andres Pina/Photosport

Las emotivas palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo

La amistad entre ambos trascendió la cancha, por lo que Matigol llegó hasta el Estadio Lucio Fariña de Quillota para acompañarlo en este momento tan significativo.

Visiblemente emocionado, y en conversación con Bolavip Chile, el campeón de la Copa América 2015 compartió unas palabras de gratitud y admiración hacia Suazo, reconociendo su legado no solo como goleador, sino como un embajador del fútbol chileno en el mundo.

“Humberto lo conozco hace mucho tiempo, fuimos compañeros en Colo Colo, fuimos compañeros en la Selección Chilena, así que para mí era una necesidad estar acá y acompañarlo en este momento tan importante para él como su último partido como profesional. Le tengo un cariño inmenso”, dijo el ex Villarreal de España.

“Él es alguien que ha dejado el nombre de Chile en lo más alto, fue goleador en México, goleador del Mundo, así que solamente palabras de gratitud para Humberto y debe estar orgulloso de su carrera”, finalizó Fernández.

Matías Fernández hablando con Bolavip de Humberto Suazo: