La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un empate sin goles ante Uruguay, resultado que dejó a La Roja en el último lugar de la tabla.

Hasta el Estadio Nacional llegó Fernando Ortíz, flamante entrenador de Colo Colo, para observar de cerca a dos de sus pupilos: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Sin embargo, gran parte de la atención en los días recientes del Cacique está puesta en la Supercopa frente a Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Fernando Ortíz ya piensa en la Supercopa

Fue en el Coloso de Ñuñoa que Ortíz fue consultado por los medios de comunicación sobre este tema y estratega de 47 años fue categórico.

“Estamos preparando el significado del Superclásico. Ojalá lo podamos sacar para adelante”, dijo en un comienzo el adiestrador argentino.

Luego, el ex DT de Santos Laguna salió a expresar que “está confirmado, así que vamos a jugar“.

Fernando “Tano” Ortíz viendo el partido de La Roja | FOTO: ADN Deportes

Con estas declaraciones, el adiestrador trasandino despeja dudas sobre la realización del encuentro y confirma que el conjunto Popular se prepara para disputar el tradicional duelo frente a la U.