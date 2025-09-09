Mucha tensión ha existido en los últimos días entre la ANFP y la Universidad de Chile y todo esto debido a lo que es la realización de la Supercopa, en la que los ‘Azules’ han mostrado su descontento con disputar esta final este fin de semana, la cuál han hecho saber en estos días.

A pesar de esto, desde la ANFP han hecho oídos sordos a estos reclamos e incluso en esta jornada, respondieron a la petición de la U de poder postergar este partido, la cuál fue rotundamente rechazada, incrementando aún más la polémica.

En esta jornada, dentro de lo que fue el duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional, el presidente de la ANFP, Pablo Milad y el presidente de la U, Michael Clark se vieron las caras, protagonizando un tenso encuentro.

Ambos se saludaron de una forma muy fría en el descanso de este partido, en la que no interactuaron casi nada y luego de su saludo, ambos siguieron con su respectivo camino.

El encuentro entre Clark y Milad en el Nacional | Foto: Bolavip Chile

Tanto Milad como Clark seguirán teniendo días muy ajetreados sobre lo que son sus distintos intereses sobre la disputa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.